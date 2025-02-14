«Сливочные» на кураже после победы над «Манчестер Сити», а баски — удобный соперник.

«Осасуна» — «Реал». Нет, «Атлетико» и «Барселона». Даже не мечтайте

15 февраля в матче 24-го тура испанской Примеры встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Осасуна» — «Реал» 15 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.63, что составляет приблизительно 61% вероятности. Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 5.70 — в районе 17%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Осасуна» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» Мадрид (15.02.2025)

История очных встреч всецело на стороне мадридского «Реала». Мадридцы выиграли все пять предыдущих. Четыре из них с разницей в два и более мяча. Взять бы П2 с форой (-1) с коэффициентом 2.00, и дело с концом. Тем более «сливочные» вдохновлены волевой гостевой победой над «Манчестер Сити» (3:2) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Однако всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Можно найти вариант для ставки получше. «Осасуна» проиграла только 2 из 10 предыдущих встреч чемпионата Испании. Уступила «Атлетику» из Бильбао (1:2) и мадридскому «Атлетико» (0:1). Поднялась на седьмое место в турнирной таблице, и теперь мечта добыть путёвку в еврокубки становится явью.

«Осасуна» пробовала пробраться в международные турниры через Кубок Короля, но после сенсационной победы в баскском дерби со счётом 3:2, случилось поражение от «Реала Сосьедад» (0:2). Затем команда из Памплоны в Ла Лиге в гостях отняла очки у «Мальорки» (1:1). Показала наличие характера — сравняла счёт на 90+4-й минуте. Цепкость за результат вызывает уважение.

Ещё одно важное условие — «Реал» ослаблен кадровыми потерями. Оборонительные ряды опустели, Карло Анчелотти перетащил туда половину хавбеков. Уже как влитой на позиции центрального защитника смотрится Орельен Тчуамени. Эдуарду Камавинга давно освоился в амплуа латераля. Теперь вовсю это искусство познаёт и Федерико Вальверде.

Анчелотти приходится больше концентрироваться на отлаживании игры в обороне. За атаку переживаний меньше. «Химия» Килиана Мбаппе с одноклубниками становится всё лучше. Француз забил в 7 из 10 предыдущих встреч Примеры, а также отметился результативными действиями в каждом из четырёх последних матчей Лиги чемпионов. Именно он открыл счёт в игре с «Манчестер Сити».

Настораживает однако, что действующий чемпион Англии в этом сезоне сам не свой. Также напрягает, что в двух предыдущих турах Примеры «сливочные» потеряли очки: уступили «Эспаньолу» (0:1) и вничью сыграли в дерби Мадрида (1:1). Отрыв от «Атлетико» сократился до одного очка, от «Барселоны» — до двух. Пора начинать нервничать. Конкуренты ведь на ходу. Любая потеря очков может стоить чемпионства.

Подытожим. Уверенной победы «Реала» не предвидится, но, как ни посмотри, «сливочные» — фавориты. Скорее всего, будет что-то в духе 1:0, 2:0 или 2:1. Предлагаем проверить П2 + ТМ 3.5 мяча. Коэффициент повыше, чем на победу мадридцев с форой, и рисков меньше.

Баски проиграли всего 2 из 12 матчей Примеры на своём поле. Они обладают приличным запасом прочности в обороне (в среднем за встречу в Примере пропускают 1,4 мяча). Ахиллесова пята — низкая результативность. Побольше бы в состав креативных полузащитников и обладающих хорошим завершением техничных форвардов. Был бы совсем другой разговор.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.60.