«Лацио» — «Наполи». «Интер» и Индзаги потирают руки

15 февраля в матче 25-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Главный судья — Давиде Масса.

Коэффициенты на матч Серии А «Лацио» — «Наполи» 15 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.75, что составляет приблизительно 36% вероятности. Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 2.85 — в районе 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30, что составляет примерно 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лацио» — «Наполи» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на матч 25-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи» (15.02.2025)

«Лацио» проводит весьма неплохой сезон. Располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А и уже дважды обыграл «Наполи». Сначала в Кубке Италии со счётом 3:1, а затем в первенстве — 1:0. Неужели «орлы» — криптонит для команды Антонио Конте? Похоже на то.

Две победы во встречах с «Наполи» пришлись на не самый благоприятный для римлян отрезок — между поражениями от «Пармы» (1:3) и «Интера» (0:6). Видимо, Марко Барони бросил все силы на подготовку к встречам с Антонио Конте. В обоих случаях его подопечные острее атаковали и слаженнее оборонялись.

Хотя, казалось бы, как можно превзойти неаполитанцев в прагматизме? Тем более когда на дистанции надёжностью в защите не блещешь. «Наполи» пропустил всего-навсего 17 мячей в 24 играх Серии А. Выдающаяся скоординированность действий защитников. Однако Марко Барони победил Антонио Конте его же оружием. И намеревается сделать это снова.

К предстоящему матчу «Лацио» подходит в отличной форме, чего не скажешь о неаполитанцах. «Орлы» в последних двух турах первенства победили «Кальяри» (2:1) и «Монцу» (5:1). «Наполи» же сыграл вничью с «Ромой» (1:1) и «Удинезе» (1:1). Начинает ощущаться нехватка перешедшего в «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Нападение потеряло в скорости и вариативности.

Чемпионская гонка мотивирует неаполитанцев. Отрыв от «Интера» составляет всего одно очко. «Наполи» кровь из носу нужно побеждать «Лацио». Однако у римлян стимулы не менее серьёзные. Первый — борьба за путёвку в Лигу чемпионов. Второй — желание порадовать родных болельщиков. Ну и третий — возможность насолить лидеру, получив от этого заряд эмоций.

«Лацио» в этом сезоне потерпел всего-навсего два поражения на своём поле. Как водится, дома и стены помогают. Проверяем 1Х + ТМ 3.5 мяча за 1.88. Вероятно, Антонио Конте так и не найдёт способа перехитрить Марко Барони. А «Интер» получит возможность обойти «Наполи» в турнирной таблице Серии А.

Ставка: «Лацио» не проиграет «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.