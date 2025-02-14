«Тулуза» — «ПСЖ». Единственная интрига — сыграет ли Сафонов

15 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Франции, в котором «Тулуза» примет «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Тулуза». Стартовый свисток запланирован на 23:05 мск. Главный судья — Вилли Делажо.

Коэффициенты на матч чемпионата Франции «Тулуза» — «ПСЖ» 15 февраля 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.55, что составляет приблизительно 63% вероятности. Победа «Тулузы» оценивается коэффициентом 5.90 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70, что составляет примерно 21%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Тулуза» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч Лиги 1 «Тулуза» — «ПСЖ» (15.02.2025)

Ждать больших свершений от «Тулузы» не стоит. В первом круге, в Париже, она уступила со счётом 0:3. На своём поле «фиолетовые» выступают не сильно лучше, чем на выезде (на одну победу больше, но и на одну встречу проведено больше). Так что преимущество в виде домашнего фактора сразу отметаем.

«Тулуза» ничем не примечательна. Располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от занимающего шестую строчку «Лиона» — шесть очков. Обычный середняк, главная цель на сезон которого заключается в том, чтобы держаться подальше от зоны вылета. Набора очков во встречах с клубами из нижней части таблицы для этого достаточно.

Подходит к матчу с парижанам «Тулуза» в плохой форме: не выиграла ни одного из пяти предыдущих матчей Лиги 1 (три ничьих при двух поражениях). Всё ведёт к тому, что безвыигрышная серия продлится. «ПСЖ» демонстрирует более качественный футбол и сметает всех на своём пути. На внутренней арене безоговорочно доминирует.

Подопечные Луиса Энрике не знают поражений в Лиге 1 (16 побед и пять ничьих). Отрыв от идущего следом «Марселя» составляет 10 очков. Парижан не догнать и уже не остановить. В игре предыдущего тура они разгромили «Монако» (4:1). Затем та же участь постигла «Брест» (3:0) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Усман Дембеле в обеих встречах оформил дубль. Он с отрывом является лучшим голеадором Европы в 2025 году (15 мячей). Француз забил в каждой встрече, в которой принимал участие. Свою результативность он объясняет превосходным ритмом игры команды. Подчеркнул, что каждый игрок, в том числе новичок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, снабжает его отличными передачами под удар.

Единственная интрига заключается в том, выделит ли Луис Энрике игровое время Матвею Сафонову. Его двойной сейв помог всухую обыграть «фиолетовых» в первом круге. Джанлуиджи Доннарумме не помешало бы отдохнуть перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Брестом», который состоится через четыре дня после встречи с «Тулузой». Шанс для россиянина проявить себя.

В остальном всё очевидно. «ПСЖ» — явный фаворит. Заключить пари на его победу с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Парижане выиграли 9 из 11 предыдущих очных встреч. Больше половины — с разницей в два и более мяча.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.30.