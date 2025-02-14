«Ман Сити» — «Ньюкасл». Есть что-то больнее, чем 2:3 от «Реала»?

Первые матчи стадии плей-офф в Лиге чемпионов и других еврокубках позади, возвращаемся на внутреннюю арену. В субботу, 15 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 15 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.94, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.70, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.41. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (15.02.2025)

Этот матч ознаменуется в том числе и борьбой за промежуточную пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. Перед 25-м туром расклад в лиге был следующий. «Манчестер Сити» замыкал топ-5, набрав 41 очко. У «Ньюкасла» очков было столько же, но он располагался на шестой строчке по дополнительным показателям. При этом отставание от зоны Лиги чемпионов — всего два очка.

Сначала показалось, что «Манчестер Сити» сумел преодолеть свой затяжной кризис, который пришёлся на ноябрь и декабрь прошлого года. Однако до конца вернуть былую уверенность у подопечных Хосепа Гвардиолы не вышло. В последнем туре АПЛ они потерпели сокрушительное поражение от «Арсенала» — 1:5. При этом к 56-й минуте счёт был 1:1.

Затем случилась не самая убедительная победа над скромнейшим «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке Англии. Для изменения ситуации на поле даже пришлось выпускать Кевина Де Брёйне с Филом Фоденом. Помогло, но нервы и силы были потрачены. В какой-то степени это аукнулось в матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, где «горожане» вели 2:1 к 86-й минуте, но проиграли 2:3.

Короче говоря, очень много случилось эмоциональных затрат у «Манчестер Сити» за первую половину февраля. Так что ни о каком преимуществе в предстоящем матче речи не идёт. Тем более что «Ньюкасл Юнайтед» сейчас хорош. Начиная с 14 декабря 2024 года, то есть за последние два месяца, клуб провёл девять встреч в чемпионате Англии, из которых выиграл семь. Внушительно!

При этом подопечные Эдди Хау не только преодолели 1/16 финала Кубка Англии, обыграв на выезде «Бирмингем Сити» (3:2), но и дошли до финала Кубка английской лиги, за два полуфинальных матча справившись с лондонским «Арсеналом» (2:0 и 2:0). На этом фоне на недавние поражения от «Борнмута» (1:4) и «Фулхэма» (1:2) в АПЛ можно смело закрыть глаза.

«Сороки» бодро атакуют, регулярно забивают. Больше них в английской Премьер-лиге за 24 прошедших тура забили только пять клубов. Это хороший показатель. А главным запевалой у них заделался Александер Исак. 25-летний форвард участвует в гонке бомбардиров АПЛ, отставая от лидирующего Салаха на пять голов. Сам за себя говорит тот факт, что футболиста хотят заполучить ведущие клубы Европы.

При этом «Ньюкасл» уже доставлял неприятности «Манчестер Сити», сыграв с ним вничью 1:1. Дело было в первом круге, когда «Сити» ещё был хорош и шёл среди лидеров. Сейчас, конечно, на стороне «горожан» домашняя поддержка, но «сороки» в этом сезоне здорово играют на выезде, потерпев всего три поражения в АПЛ. Вполне можно рискнуть и снова допустить ничью со счётом 1:1.

Ставка: ничья за 4.20.