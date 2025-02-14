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Швеция — Финляндия, прогнозы и ставки на матч Турнира четырёх наций 15 февраля 2025, смотреть онлайн бесплатно, трансляция, счёт

Швеция — Финляндия. 1:6 от США забудутся не скоро
Алексей Анисимов
Швеция — Финляндия: прогноз на матч
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У «Тре Крунур» больше преимуществ. Будет ещё одно поражение.

Куда пропал Александр Овечкин? Просто отдыхает и готовится к покорению рекорда Гретцки. Может себе позволить, ведь Национальная хоккейная лига взяла паузу на турнир с национальными командами. В субботу, 15 февраля, на льду «Белл-центра» в Монреале состоится матч Турнира четырёх наций Швеция — Финляндия. Первое вбрасывание запланировано на 21:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Швеция — Финляндия 15 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шведской команде. Сделать ставку на победу сборной Швеции в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, что приблизительно равно 53% вероятности. Победа сборной Финляндии по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 — около 32% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 5.00. Заключить пари на послематчевую серию буллитов можно за 9.70. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче Швеция — Финляндия. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.52.

Прогноз на матч Турнира четырёх наций Швеция — Финляндия (15.02.2025)

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Швеция
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Данные команды связывает то, что они начали выступление на Турнире четырёх наций с поражения. Но есть нюанс, прямо как в том анекдоте. Сборная Швеции встречалась со сборной Канады, которую букмекеры, пусть и аккуратно, называли фаворитом соревнования. Встреча проходила в Монреале и завершилась со счётом 4:3 в пользу канадцев. Однако лишь в овертайме!

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«Кленовым» потребовалось целых шесть минут, чтобы забросить победную шайбу. При этом их защитник Дрю Даути отметил очень высокий темп игры, который был задан с самого начала. То есть «Тре Крунур» практически загоняли более сильного и опасного на бумаге соперника. Или как минимум смотрелись не хуже, а потому заработали очко более чем заслуженно.

Сборная Финляндии же ничем подобным похвастаться не может. Как и ожидалось, она проиграла сборной США, у которой был более сильный состав. Правда, счёт оказался куда серьёзнее, чем предполагалось. Финны допустили шесть пропущенных шайб, хотя даже открыли счёт на восьмой минуте встречи. Итоговые 1:6 в целом здесь по делу.

Собственно, ничего хорошего не ждёт Суоми и в предстоящей встрече. Во-первых, проблема с защитниками так и не решена. Состав у команды весьма проблемный, несмотря на приличную центральную ось. Во-вторых, финский коллектив ещё и играл на сутки позже, чем сборная Швеции. Соответственно, времени на отдых и подготовку к следующему матчу у него фактически нет.

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«Тре Крунур» должны быть более свежими, а также в неплохом расположении духа после боевой встречи со сборной Канады. А потому логично поверить в их победу в основное время. С другой стороны, и Суоми мобилизует все силы, чтобы исправиться за крупное поражение от американцев. Поэтому счёт лучше ждать близкий. Что-то вроде 4:3 в пользу шведской стороны.

Ставка: сборная Швеции выиграет в основное время за 1.88.

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