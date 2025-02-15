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Ман Сити — Ньюкасл, прогнозы и ставки на матч 15 февраля 2025, экспресс на футбол сегодня, смотреть онлайн бесплатно, во сколько

Экспресс на АПЛ: пока Артета доминирует, Гвардиола нервничает
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на главные матчи АПЛ 15 февраля
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Разобрали два самых интересных матча игрового дня в Англии.

Программа уикенда традиционно набита различными интересными спортивными событиями. Что делать, если нет времени выбирать, а хочется охватить как можно больше? Ловите специальный экспресс от авторов «Чемпионата» на самые интересные встречи английской Премьер-лиги сегодня, 15 февраля.

Прогноз на матч «Лестер» — «Арсенал»

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» должен побеждать разгромно или даже крупно. У Микеля Артеты было достаточно времени на то, чтобы реабилитировать команду после вылета из Кубка лиги Англии. За редким исключением испанский наставник извлекает из подобных пауз максимум выгоды. Беседами улучшает психологическое состояние футболистов, тренировками — физическую подготовку и сыгранность.

Обратите внимание на результаты после небольших пауз в ноябре и декабре. После первой три победы подряд — над «Ноттингем Форест» (3:0), «Вест Хэмом» (5:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0). После второй ещё три — над «Кристал Пэлас» (5:1), «Ипсвич Таун» (1:0) и «Брентфордом» (3:1). И забитых мячей-то как много. Красота! Особенно на контрасте с «Лестером», который проиграл восемь из девяти предыдущих матчей чемпионата Англии.

Подробнее о матче:
«Лестер» — «Арсенал». Когда видишь Артету и понимаешь, что будет доминирование
«Лестер» — «Арсенал». Когда видишь Артету и понимаешь, что будет доминирование

Заключаем пари на победу гостей с форой (-1.5). Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной «канониры» тоже победили, но со счётом 1:0. Просто решили сыграть попроще, за весь матч позволили «лисам» нанести всего лишь один удар. Никакой интриги. Тотальное доминирование и уверенная победа «Арсенала», иного ждать не стоит.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сначала показалось, что «Манчестер Сити» сумел преодолеть свой затяжной кризис, который пришёлся на ноябрь и декабрь прошлого года. Однако до конца вернуть былую уверенность у подопечных Хосепа Гвардиолы не вышло. В последнем туре АПЛ они потерпели сокрушительное поражение от «Арсенала». А именно со счётом 1:5. При этом во встрече Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» накануне «горожане» вели 2:1 к 86-й минуте, но проиграли 2:3.

Короче говоря, очень много случилось эмоциональных затрат у «Манчестер Сити» за первую половину февраля. Так что ни о каком преимуществе в предстоящем матче речи не идёт. Тем более что «Ньюкасл Юнайтед» сейчас хорош. Начиная с 14 декабря 2024 года, то есть за последние два месяца, клуб провёл девять встреч в чемпионате Англии, из которых выиграл семь. Внушительно!

Прогноз на другую лигу в этот день:
«Байер» — «Бавария». Три причины, почему Хаби Алонсо не проиграет
«Байер» — «Бавария». Три причины, почему Хаби Алонсо не проиграет

«Сороки» бодро атакуют, регулярно забивают. Больше них в английской Премьер-лиге за 24 прошедших тура забили только пять клубов. Это хороший показатель. А главным запевалой у них заделался Александер Исак, который участвует в гонке бомбардиров АПЛ. При этом «Ньюкасл» уже доставлял неприятности «Манчестер Сити», сыграв с ним вничью 1:1. Дело было в первом круге, когда «Сити» ещё был как прежде хорош и шёл среди лидеров, так что может доставить снова.

Экспресс на главные матчи АПЛ 15 февраля

Ставка 1: победа «Арсенала» над «Лестером» с форой (-1.5) за 1.86.

Ставка 2: ничья в матче «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» за 4.20.

Общий коэффициент: 1.86 х 4.20 = 7.80.

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