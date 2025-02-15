Экспресс на главные матчи: Алонсо дразнит «Баварию», «Лацио» помогает «Интеру»

И футбол, и хоккей? Пожалуйста! Сегодня, 15 февраля, будет что посмотреть и там, и там. А со специальным бесплатным экспрессом от авторов «Чемпионата» просмотр будет ещё интереснее.

Прогноз на матч «Байер» — «Бавария»

«Байер» не должен уступить. Во-первых, потому что баварцы разучились играть против леверкузенцев, когда к тем пришёл Хаби Алонсо. Начиная с марта 2023 года соперники встретились пять раз в разных турнирах. Две встречи завершились вничью, и трижды победу праздновал испанский специалист. Хотя за это время «Бавария» успела поменять двух тренеров.

У Венсана Компани есть ещё как минимум один шанс, чтобы нарушить эту тенденцию. Однако «Байер» слишком хорош сейчас, чтобы соперник рассчитывал на пешую прогулку. И это — второй фактор. Леверкузенский клуб потерпел только три поражения в нынешнем сезоне, два из них — на общем этапе Лиги чемпионов, когда соперники были сильнейшие.

Третья причина успеха Хаби Алонсо в предстоящем матче с «Баварией» заключается в свежести футболистов. Венсан Компани возил своих подопечных на неделе в Шотландию, на первую стыковую игру плей-офф Лиги чемпионов с «Селтиком». Баварцы, конечно, выиграли — со счётом 2:1, но потратили очень много сил, чтобы раскрыть соперника. А ведь ещё же перелёты!

Прогноз на матч «Лацио» — «Наполи»

«Лацио» проводит весьма неплохой сезон. Располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А и уже дважды обыграл «Наполи». Сначала в Кубке Италии со счётом 3:1, а затем в первенстве — 1:0. Неужели «орлы» — криптонит для команды Антонио Конте? Похоже на то. И при этом готовится новая сенсация.

К предстоящему матчу «Лацио» подходит в отличном тонусе, чего не скажешь о неаполитанцах. «Орлы» в последних двух турах первенства победили «Кальяри» (2:1) и «Монцу» (5:1). «Партенопейцы» же сыграли вничью с «Ромой» (1:1) и «Удинезе» (1:1). Начинает ощущаться нехватка перешедшего в «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Нападение потеряло в скорости и вариативности.

Чемпионская гонка мотивирует «Наполи». Отрыв от «Интера» составляет всего одно очко. «Партенопейцам» кровь из носу нужно побеждать «Лацио». Однако у римлян стимул не менее уважаемый. Первое — борьба за путёвку в Лигу чемпионов. Второе — желание порадовать родных болельщиков. Ну и третье — насолить лидеру, получив от этого заряд эмоций. Проверяем 1Х + ТМ 3.5 мяча за 1.88.

Прогноз на матч Швеция — Финляндия

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК Швеция Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

Данные команды связывает то, что они начали выступление на Турнире четырёх наций с поражения. Но есть нюанс, прямо как в том анекдоте. Сборная Швеции встречалась со сборной Канады, которую букмекеры, пусть и аккуратно, называли фаворитом соревнования. Встреча проходила в Монреале и завершилась со счётом 4:3 в пользу канадцев. Однако лишь в овертайме!

Сборная Финляндии же ничем подобным похвастаться не может. Как и ожидалось, она проиграла сборной США, у которой был более сильный состав. Правда, счёт оказался куда серьёзнее, чем предполагалось. Финны допустили шесть пропущенных шайб, хотя даже открыли счёт на восьмой минуте встречи. Итоговые 1:6 в целом здесь по делу.

Собственно, ничего хорошего не ждёт Суоми и в предстоящем матче. Во-первых, проблема с защитниками так и не решена. Состав у команды весьма проблемный, несмотря на приличную центральную ось. Во-вторых, финский коллектив ещё и играл на сутки позже, чем сборная Швеции. Соответственно, времени на отдых и подготовку к следующей встрече у него фактически нет. «Тре Крунур» должны быть более свежими, а потому логично поверить в их победу в основное время.

Экспресс на главные матчи 15 февраля

Ставка 1: «Байер» не проиграет «Баварии» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.

Ставка 2: «Лацио» не проиграет «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

Ставка 3: сборная Швеции выиграет у Финляндии в основное время за 1.88.

Общий коэффициент: 2.50 х 1.88 х 1.88 = 8.83.