«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Имидж играет против «шпор»

16 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Питер Бэнкс.

Коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 40% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 2.70 — в районе 37%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 23%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (16.02.2025)

Непривычно видеть этих соперников в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии, но именно там им в текущем состоянии и место. Тот самый случай, когда вывеска на рубль, а игра — на копейку. «Тоттенхэм» терпит очень большие кадровые потери. «Манчестер Юнайтед» же никак не примет идеи Рубена Аморима.

Начнём с лондонцев, раз уж они — принимающая сторона. После вылета из Кубка Англии Ангелос Постекоглу выразил надежду, что у команды будет возможность восстановиться и вернуть некоторых травмированных футболистов в течение следующих двух недель. Но к матчу с «Манчестер Юнайтед» никто из пребывающих в лазарете оклематься не успевает.

«Шпоры» утратили конкурентоспособность. Они проиграли 8 из 11 предыдущих матчей чемпионата Англии. Победили замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон» (5:0) и сильно сбавивший ход «Брентфорд» (2:0). Также сыграли вничью с ведущим борьбу за выживание «Вулверхэмптоном» (2:2).

Иначе говоря, все очки подопечные Постекоглу набрали во встречах с испытывающими большие проблемы клубами. И то не все возможности использовали. На своём поле уступили «Лестеру» (1:2). Для «лис» это ложка мёда в бочке дёгтя. Они проиграли восемь из девяти последних матчей АПЛ и вылетели из Кубка Англии, уступив как раз «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Победа «Манчестер Юнайтед» над «Лестером», кстати, ознаменовалась скандалом. Победный гол Гарри Магуайр забил, находясь в положении «вне игры». С другой стороны, «красные дьяволы» всё же наиграли на победу. Не то чтобы уверенную, но всё же. Они создали больше голевых моментов, чаще владели инициативой.

Многие, в частности легендарный Рой Кин, недовольны качеством игры, самоотдачей и результатами манкунианцев. Да и как можно быть довольным, когда один из самых титулованных клубов Англии проиграл 7 из 11 предыдущих встреч АПЛ и спустился на 13-ю строчку в турнирной таблице? Критика логична.

Впрочем, в отличие от «Тоттенхэма», манкунианцы набирают очки не только в матчах с терпящими бедствие командами. Они одолели «Манчестер Сити» (2:1) и проводящий очень хороший сезон «Фулхэм» (1:0), а ещё отобрали очки у лидирующего «Ливерпуля» (2:2). Также вспоминается отличная игра и победа над «Арсеналом» (1:1, 5:3 пен.) в Кубке Англии.

Проблемы «Манчестер Юнайтед» несут больше психологический характер. Чем более именитый соперник, тем лучше команда выкладывается и старается. Хоть «Тоттенхэм» и испытывает большие проблемы, но всё же он обладает статусом гранда. И этот самый статус играет против него.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.70.