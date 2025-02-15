Канада — США. Ещё не финал, но зрелище обеспечено

16 февраля состоится матч Турнира четырёх наций, в котором сыграют сборные Канады и США. Встреча пройдёт на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч Турнира четырёх наций Канада — США 16 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу Канады в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 43% вероятности. Победа США по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.36 (около 41% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.10 (примерно 16%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что матч Канада — США получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.14, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.71. Если каждая команда забьёт больше 2.5 гола, сыграет коэффициент 2.70. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 10.5.

Прогноз на матч Турнира четырёх наций Канада — США (16.02.2025)

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК Канада Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Начало Турнира четырёх наций получилось ярким и результативным. Сборная Канады не без труда победила Швецию (4:3 ОТ). В то время как национальная команда США совершенно непринуждённо крупно обыграла Финляндию (6:1). Теперь победителям предстоит выяснить отношения в очной встрече.

Шведы оказали весьма достойное сопротивление «кленовым листьям», но Сидни Кросби сдержать не получилось. Многолетний лидер «Питтсбурга» и сборной Канады оформил хет-трик из результативных передач. Именно с его паса Митчелл Марнер забросил победную шайбу в овертайме.

Нападение у Канады мощнейшее. Вселяют страх в сердца соперников Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид. А ещё им прекрасное подспорье составляет самый результативный защитник НХЛ Кейл Макар. Оборона тоже не скупа на известные имена. А вот голкиперская позиция — больная тема для «кленовых листьев». А ведь недаром говорят, что вратарь — это половина команды.

Сборная США соврать не даст. За неё выступает самый надёжный голкипер лиги — Коннор Хелебайк. Во встрече с финнами у вратаря было немного работы. В створ его ворот был нанесён всего 21 бросок, но тут важен контекст. Суоми сильно ослаблена травмами. Из-за повреждений Турнир четырёх наций пропускают сразу три их ведущих защитника.

Логично, что в таком виде финны не могли дать отпор американцам. Два периода они ещё как-то продержались, но в третьем братья Ткачук — Мэттью и Брэди — окончательно убили интригу. В сумме они забросили за встречу четыре шайбы. Лучший снайпер минувшего розыгрыша НХЛ Остон Мэттьюс скромненько отметился одной результативной передачей. Видимо, приберёг голы для канадцев.

С высокой долей вероятности соперники встретятся в финале. Выявить фаворита сейчас не представляется возможным. У США более сбалансированный состав за счёт наличия обладающего невероятной реакцией и чтением игры голкипера, но у «кленовых листьев» подбор полевых исполнителей лучше.

Проверим ТБ 6 шайб за 1.95. Можно даже заключить пари на то, что голов будет ещё больше, тут насколько кому хватит храбрости. Мощность нападения соперников преобладает над оборонительными навыками защитников. Крен внушительный. Ждём в исполнении сборных динамичный, красивый, а главное — результативный, хоккей.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.95.