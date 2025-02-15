«Ювентус» — «Интер». Мотта и Индзаги ненавидят проигрывать

16 февраля в матче 25-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Маурицио Мариани.

Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Интер» 16 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.28, что равно приблизительно 43% вероятности. Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.60 — в районе 27%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30, что составляет примерно 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Интер» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» (16.02.2025)

В первом круге соперники устроили настоящий голевой пир. Как будто не футбольный матч, а хоккейный — 4:4. «Интер» смотрелся лучше, к 70-й минуте закономерно вёл 4:2. То ли «нерадзурри» слишком рано поверили в победу, то ли туринцы включили форсаж и волевые качества. А может, и всё вместе. Чего ожидать в этот раз?

«Ювентус» наконец-то перестал мучить болельщиков ничейными результатами. Выиграл три из четырёх последних матчей Серии А, а также победил ПСВ (2:1). Помогло усиление состава. Быстро освоились взятые в аренду футболисты, особенно нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани. В трёх играх за новый клуб в чемпионате Италии француз забил пять голов.

Впрочем, вместе с победами пришли и поражения. Подопечные Тьяго Мотты уступили «Наполи» (1:2) — это первое поражение в текущем розыгрыше Серии А. Ещё проиграли «Бенфике» (0:2). «Старая синьора» не бросила привычку играть по наитию и допускать простые ошибки в обороне. Из-за этого и штормит на протяжении всего сезона.

У «Интера» рисунок игры лучше. Симоне Индзаги за долгие годы у руля «нерадзурри» отладил прекрасный стиль. Очень редко он подводит: четыре поражения и семь ничьих во всех официальных турнирах. У туринцев столько же проигрышей, но в два с небольшим раза больше мирных исходов. Разница серьёзная.

Результаты располагают к тому, что соперники и в этот раз поделят очки. Уж больно они не любят поражения. В то же время история последних очных встреч на стороне «нерадзурри»: они проиграли одну-единственную из 11 предыдущих. Но опять же многовато мирных исходов. В шести случаях победитель не был определён в основное время.

Вполне вероятно, в очередной раз увидим близкую игру, которая ознаменуется ничьей или победой борющихся за скудетто «нерадзурри». Болельщики вправе ожидать как минимум два забитых мяча. Только в 3 из 12 последних очных встреч соперники не смогли достичь этой планки.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.