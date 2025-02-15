«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Арне Слот охладит пыл

Очередная неделя зимы пролетела бесследно. На выходных делаем перерыв на внутреннюю арену, а уже на следующей неделе — развязка стыковых матчей Лиги чемпионов. В воскресенье, 16 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится встреча 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 16 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.21, что приблизительно равно 82% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается в 13.50, а поставить на ничейный исход можно за 8.00. Разница существенная.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в матче «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (16.02.2025)

Даже если просто посмотреть на положение соперников в турнирной таблице чемпионата Англии, становится сразу понятно, почему букмекеры отдают такое значительное преимущество принимающей стороне. «Ливерпуль» как занял первое место, так его и не отдаёт. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Арсенала» перед 25-м туром составлял семь очков.

Причём едва ли кто-то из других участников сумеет составить «красным» хотя бы какую-то вменяемую конкуренцию. Идущий на третьем месте «Ноттингем Форест», конечно, проводит удивительный сезон. Во всех смыслах. Но его чемпионство — из разряда фантастики. «Челси» же слишком нестабилен для чемпионской гонки, а «Манчестер Сити» в этом сезоне сам не свой.

«Вулверхэмптон», в свою очередь, относительно недавно выбрался из зоны вылета. Перед 25-м туром отрыв от наступающего на пятки «Лестер Сити» составлял два очка. Фактически любой провал со стороны «Вулверхэмптона» и один-два удачных матча со стороны «Лестера» — всё вернётся в прежнее состояние. И результаты у команды соответствующие.

«Вулвз» только в двух последних встречах умудрились добыть победы. Первая была над «Астон Виллой» (2:0) в АПЛ, которая к тому моменту немного захмелела после прямого выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вторая пришлась на скромный «Блэкберн Роверс» (2:0) в Кубке Англии. Однако до того коллектив проиграл четыре из пяти матчей. Соперники были сильные, но ведь и «Ливерпуль» не слабый.

А если учесть, что «Ливерпуль» одержал три победы при единственной ничьей за четыре прошлых тура английской Премьер-лиги, а параллельно вышел в финал Кубка английской лиги после разгромной победы над «Тоттенхэмом» (4:0), то и сомнений в его силе нет. Подопечные Арне Слота по-прежнему хороши, несмотря на досадные единичные провалы.

После эмоционального дерби с «Эвертоном», где были и голы в обе стороны, и потасовка, «Ливерпулю» будет важно сыграть спокойно. Снова почувствовать вкус обыденной победы. Пожалуй, «Вулверхэмптон» — подходящий соперник, ведь все свои очки он набрал либо с аутсайдерами, либо с проблемными клубами. П1 через ТМ 3.5 мяча выглядит заманчиво. 1:0, 2:0 или даже 3:0 здесь реально увидеть, с учётом того, что такое не раз бывало в очных встречах.

Ставка: «Ливерпуль» выиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.43.