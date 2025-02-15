«Авангард» — «Ак Барс». Казанцы доиграются до серии

В воскресенье, 16 февраля, на льду стадиона «G-Drive Арена» в Омске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Авангард» примет казанский «Ак Барс». Стартовое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 16 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество принимающей стороне, хотя разница не такая большая. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается в 2.85 — около 35% вероятности.

Если после 60 минут игры будет равный счёт и командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.90. На серию послематчевых буллитов можно поставить за 7.10. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.69.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (16.02.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Казанский «Ак Барс» приезжает в Омск после разгромного поражения от «Салавата Юлаева» в «зелёном дерби». Да не просто разгромного, а ещё и всухую — 0:3. Усугубляет и без того неприятную ситуацию тот факт, что казанский клуб ранее потерпел домашнее поражение от нижегородского «Торпедо» со счётом 1:5.

Видно, пауза на Матч звёзд КХЛ пришлась не к месту. Всё же до 11 февраля казанцы шли на серии из пяти побед, среди которых — убедительные над «Куньлунем» (6:3), СКА (8:3) и «Автомобилистом» (4:1). Сейчас же подопечные Анвара Гатиятулина явно не в лучшем расположении духа.

Чего не скажешь об «Авангарде». Омский клуб выиграл пять из шести последних матчей регулярного чемпионата КХЛ, продемонстрировав солидную реализацию. Особенно удался выезд на Дальний Восток, где были добыты победы над «Адмиралом» и «Амуром» со счётом 5:2 и 7:1. Уровень соперников не самый высокий, но ведь не у каждого так получалось.

Кроме того, есть ещё одна важная деталь. Последний матч омские хоккеисты провели на день раньше. Соответственно, они могут быть чуть свежее соперника, что в сумме с домашней атмосферой и поддержкой болельщиков может дать преимущество. Кстати, на старте сезона омичи дома разгромили «Ак Барс» со счётом 4:1. В качестве ставки и теперь можно рассмотреть их победу.

За три очных встречи за последний год «Авангард» трижды праздновал успех. Также можно рискнуть и проверить комбинированный вариант «П1 и тотал меньше 6.5 шайбы». Слишком много голов не предвидится. Во-первых, такое не часто встретишь в очных играх этих команд. Во-вторых, у гостей проблемы с реализацией сейчас.

Ставка: «Авангард» победит и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.95.