«Барселона» — «Райо Вальекано». У Флика и Левандовского свой рецепт победы

В первом круге каталонцы выиграли со счётом 2:1. В этот раз ожидается аналогичный результат.

17 февраля в матче 24-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано» 17 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.23, что равно приблизительно 80% вероятности. Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 13.5 — в районе 7%. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50, что составляет около 13%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Райо Вальекано» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Райо Вальекано» (17.02.2025)

В первом круге «Барселона» одержала волевую победу со счётом 2:1. Результат не соответствует тому, что происходило на поле. Каталонцы должны были выиграть разгромно. «Райо Вальекано» забил быстрый гол и бо́льшую часть встречи провёл на своей половине поля, отбиваясь от бесчисленных атак соперника. Вряд ли в этот раз оппоненты покажут что-то принципиально новое.

Впрочем, на последнем отрезке сезона «Райо Вальекано» непобедим. Нет, серьёзно — не знает поражений уже девять матчей Примеры кряду. Мадридцы поднялись на шестое место в турнирной таблице, появилась дополнительная мотивация. Шансы раздобыть путёвку в еврокубки стали осязаемы.

А с другой-то стороны, «Райо Вальекано» выиграл только пять из девяти встреч и не победил за этот период времени ни одной команды из топ-8. К тому же вылетел из Кубка Короля, уступив «Реалу Сосьедад» (1:3). Получается, не такой уж и шикарный ход мадридцы набрали. Аутсайдеров любой горазд одолевать. Попробуй-ка лучше пребывающую на подъёме «Барселону».

Каталонцев воодушевила победа в Суперкубке Испании. В трёх предыдущих матчах чемпионата Испании они обыграли «Валенсию» (7:1), «Алавес» (1:0) и «Севилью» (4:1). Отставание от мадридских конкурентов — «Атлетико» и «Реала» — стало меньше. Если всё удачно сложится, подопечные Ханс-Дитера Флика могут даже замахнуться на квадрупл.

Предпосылок к спаду не наблюдается. Важных кадровых потерь мало. Практически все ведущие футболисты, в частности Ламин Ямаль и Роберт Левандовски, пребывают в отличном тонусе. Поляк забил в каждом из трёх последних матчей Примеры. Он преодолел планку в 30 голов на клубном уровне в этом сезоне и пролонгировал соглашение с «Барселоной» до 2026 года.

Роберт Левандовски — лидер не только на поле, но и за его пределами. Он помогает Ансу Фати набрать форму и вернуться в состав «Барселоны». Поляк остаётся вместе с 22-летним вингером после тренировок для того, чтобы дополнительно позаниматься индивидуально.

Заключить пари на П1 + ТМ 4.5 мяча можно за 1.93. У каталонцев лучшая результативность в лиге, но не всем соперникам они забивают много. Слаженно обороняющихся оппонентов нередко обыгрывают со счётом 1:0, 2:0 или 2:1. В таком духе. Кроме того, на своём поле реже пропускают.

«Райо Вальекано» обороняется слаженно. Особенно на выезде. Мадридцы пропустили только девять мячей в 12 играх чемпионата Испании в гостях и забили всего лишь 10. История очных встреч подкрепляет уверенность в том, что голов будет немного. Ни в одной из девяти последних соперники на двоих не соорудили больше четырёх штук.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.