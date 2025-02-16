ЦСКА — «Сочи». Вы же это не серьёзно?

17 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА примет «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи» 17 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 66% вероятности. Победа «Сочи» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 6.50 (около 14% вероятности), поставить на ничью можно за 4.50 (примерно 20%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча ЦСКА — «Сочи» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.80, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.41. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.80.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — ХК «Сочи» (17.02.2025)

13 февраля, в четверг, замыкающие турнирную таблицу Западной конференции сочинцы победили ЦСКА со счётом 2:0. Впервые в истории КХЛ обыграли столичный клуб на своём льду. Такое событие непременно воодушевит «леопардов» и наверняка ухудшит психологическое состояние армейцев.

Насколько опрометчиво будет предположить, что в Москве сочинцы опять сотворят сенсацию? Напрашивается суждение, что это была лишь разовая акция, обусловленная ужасной игрой подопечных Ильи Воробьёва в гостях. 15 из 23 поражений в этом сезоне армейцы потерпели на выезде. Внушительная цифра, заставляющая задуматься.

Несмотря на постоянно возникающие трудности на выезде, ЦСКА ведёт борьбу за второе место в турнирной таблице Западной конференции. Также претендуют на него московское «Динамо», «Северсталь», СКА и «Спартак». Для «Сочи» словосочетание «турнирная мотивация», понятное дело, чуждо. Стимул сугубо личного характера. И чаще всего его оказывается мало.

«Леопарды» выиграли всего-навсего 5 из 17 предыдущих матчей. Эмоционального всплеска после победы над ЦСКА вряд ли хватит надолго. Да и комплектация состава не позволяет рассчитывать на две сенсационные победы подряд. Много сил пришлось потратить на удержание счёта. Резервные запасы энергии исчерпаны. А соперник теперь опаснее и злее, он заряжен взять реванш.

Всё очень просто. Интрига разве что в том, с каким счётом закончится встреча. ЦСКА — явный фаворит, который должен одерживать результативную победу в основное время. Армейцы выиграли 16 из 26 матчей по итогам 60 минут на своём льду. Поддержка родных болельщиков хоккеистов сильно воодушевляет.

Берём П1 + ТБ 4.5 шайбы за 1.86. Хуже сочинцев в гостях выступают только «Амур» и «Барыс». «Леопарды» выиграли только 8 из 28 выездных матчей. В среднем за игру они пропускают три шайбы. Плюсуем к этому то, что армейцы забивают 3,6 гола на своём льду, и получаем сложившийся пазл.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 1.86.