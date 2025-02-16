Экспресс на АПЛ: «Ливерпуль» после дерби, «Тоттенхэм» и «МЮ» меряются болячками

Выходные традиционно отданы на откуп внутренней арене. Сегодня, 16 февраля, завершится программа 25-го тура английской Премьер-лиги. Авторы «Чемпионата» подготовили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Даже если просто посмотреть на положение соперников в турнирной таблице чемпионата Англии, становится сразу понятно, почему букмекеры отдают такое значительное преимущество принимающей стороне. «Ливерпуль» как занял первое место, так его и не отдаёт. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Арсенала» перед 25-м туром составлял семь очков.

«Вулверхэмптон», в свою очередь, относительно недавно выбрался из зоны вылета. Перед 25-м туром отрыв от наступающего на пятки «Лестер Сити» составлял два очка. Фактически любой провал со стороны «Вулверхэмптона» и один-два удачных матча со стороны «Лестера» — всё вернётся в прежнее состояние. И результаты у команды соответствующие. «Вулвз» только в двух последних встречах умудрились добыть победы.

После эмоционального дерби с «Эвертоном», где были и голы в обе стороны, и потасовка, «Ливерпулю» будет важно сыграть спокойно. Снова почувствовать вкус обыденной победы. Пожалуй, «Вулверхэмптон» — подходящий соперник, ведь все свои очки он набрал либо с аутсайдерами, либо с проблемными клубами. П1 через ТМ 3.5 мяча выглядит заманчиво. 1:0, 2:0 или даже 3:0 здесь реально увидеть, с учётом того, что такое не раз бывало в очных встречах.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Непривычно видеть этих соперников в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии, но именно там им в текущем состоянии и место. Тот самый случай, когда вывеска на рубль, а игра — на копейку. «Тоттенхэм» терпит очень большие кадровые потери. «Манчестер Юнайтед» же никак не примет идеи Рубена Аморима.

Впрочем, в отличие от «Тоттенхэма», манкунианцы набирают очки не только в матчах с терпящими бедствие командами. Они одолели «Манчестер Сити» (2:1) и проводящий очень хороший сезон «Фулхэм» (1:0), а ещё отобрали очки у лидирующего «Ливерпуля» (2:2). Также вспоминаются отличная игра и победа над «Арсеналом» (1:1, 5:3 пен.) в Кубке Англии.

Проблемы «Манчестер Юнайтед» несут больше психологический характер. Чем более именитый соперник, тем лучше команда выкладывается и старается. Хоть «Тоттенхэм» и испытывает большие проблемы, но всё же он обладает статусом гранда. И этот самый статус играет против него.

Экспресс на матч АПЛ 16 февраля

Ставка 1: «Ливерпуль» выиграет у «Вулверхэмптона» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.43.

Ставка 2: победа «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом» за 2.70.

Общий коэффициент: 2.43 х 2.70 = 6.56.