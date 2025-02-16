Экспресс на 16 февраля: «Авангард» кошмарит «Ак Барс», «Ювентус» спорит с «Интером»

Сегодня, 16 февраля, помимо двух ярких матчей чемпионата Англии по футболу, состоятся другие интересные встречи. Причём не только футбольные. Авторы «Чемпионата» составили экспресс, объединяющий в себе и хоккей, и футбол.

Прогноз на матч «Авангард» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Казанский «Ак Барс» приезжает в Омск после разгромного поражения от «Салавата Юлаева» в «зелёном дерби». Да не просто разгромного, а ещё и всухую — 0:3. Усугубляет и без того неприятную ситуацию тот факт, что казанский клуб ранее потерпел домашнее поражение от нижегородского «Торпедо» со счётом 1:5.

«Авангард» же выиграл пять из шести последних матчей регулярного чемпионата КХЛ, продемонстрировав солидную реализацию. Особенно удался выезд на Дальний Восток, где были добыты победы над «Адмиралом» и «Амуром» со счётом 5:2 и 7:1. Уровень соперников не самый высокий, но ведь не у каждого так получалось.

Кроме того, за три очные встречи за последний год «Авангард» трижды праздновал успех. Также можно рискнуть и проверить комбинированный вариант «П1 и тотал меньше 6.5 шайбы». Слишком много голов не предвидится. Во-первых, такое не часто встретишь в очных играх этих команд. Во-вторых, у гостей проблемы с реализацией сейчас.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Интер»

«Ювентус» наконец-то перестал мучить болельщиков ничейными результатами. Выиграл три из четырёх последних матчей Серии А, а также победил ПСВ (2:1). Помогло усиление состава. Быстро освоились взятые в аренду футболисты, особенно нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани. Впрочем, вместе с победами пришли и поражения.

У «Интера» рисунок игры лучше. Симоне Индзаги за долгие годы у руля «нерадзурри» отладил прекрасный стиль. Очень редко он подводит: четыре поражения и семь ничьих во всех официальных турнирах. У туринцев столько же проигрышей, но в два с небольшим раза больше мирных исходов. Разница серьёзная.

Вполне вероятно, что мы в очередной раз увидим близкую игру, которая ознаменуется ничьей или победой борющихся за скудетто «нерадзурри». Болельщики вправе ожидать как минимум два забитых мяча. Только в 3 из 12 последних очных встреч соперники не смогли достичь этой планки.

Экспресс на матчи 16 февраля

Ставка 1: «Авангард» победит «Ак Барс» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.95.

Ставка 2: «Интер» не проиграет «Ювентусу» и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.

Общий коэффициент: 2.95 х 1.80 = 5.31.