Финляндия — Канада. Не говори гоп

Скорее всего, Канада будет в финале, но не всё так однозначно.

Турнир четырёх наций подходит к своему логическому завершению, первым финалистом стала сборная США. Осталось провести оставшиеся игры и определить второго финалиста. В понедельник, 17 февраля, на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне состоится матч Финляндия — Канада. Первое вбрасывание запланировано на 21:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Турнира четырёх наций Финляндия — Канада 17 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение канадской команде. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно равно 68% вероятности. Победа сборной Финляндии по итогам трёх периодов оценивается в 4.90 — около 20% вероятности.

Если командам не хватит основного времени и будет овертайм, сыграет коэффициент 6.10. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 12.00. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в игре Финляндия — Канада. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.36.

Прогноз на матч Турнира четырёх наций Финляндия — Канада (17.02.2025)

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК Финляндия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

Сборная Канады потерпела поражение в прошлой встрече со сборной США. Счёт — 3:1 в пользу соперника. Строго говоря, сыграли на равных. Просто американцы продемонстрировали выдающуюся дисциплину, за счёт которой удалось сдержать Коннора Макдэвида и остальных, а также реализовать свои шансы. Пожалуй, сложно упрекнуть канадскую сторону.

На этом турнире канадцы показывают впечатляющую скорость. В первой игре одолели сборную Швеции, пусть и за пределами основного времени (4:3 ОТ). На самом деле, есть все шансы, чтобы выйти в финал соревнования и взять реванш у американцев. Достаточно просто победить финнов за три периода.

Сборная Финляндии, мягко говоря, не лучшим образом начала турнир. Проиграла со счётом 1:6 сборной США. Сказалась нехватка ведущих защитников команды. Да и во втором, победном, матче со сборной Швеции назвать уверенным её успех достаточно трудно. Встреча завершилась только в овертайме, и там есть вопросы к вратарской линии шведов.

Конечно, Суоми умеет мобилизовать силы на важные матчи. А игра со сборной Канады не просто важна — это ещё и серьёзный раздражитель. Вот только и «кленовым» валять дурака нельзя, ведь финал не гарантирован, и нужна победа. И сегодняшняя сборная Канады должна побеждать такую сборную Финляндии. Вопрос лишь в цифрах.

Большой разницы в счёте мы бы не ждали. Финны наверняка соберутся, настроятся должным образом и дадут бой. Для них ведь тоже ещё ничего не потеряно. Победа Финляндии с форой (+2) выглядит заманчиво. Даже если и проиграет канадцам в две шайбы, произойдёт возврат. Но, судя по накалу, счёт будет близкий, в районе 3:2 или 4:3.

Ставка: победа Финляндии с форой (+2) за 1.68.