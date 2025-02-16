Пять нокдаунов и дисквалификация. Самые дикие ставки на бой Бетербиев — Бивол

22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. В первом их поединке победу по очкам одержал Бетербиев. И этот успех позволил ему стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

Но бой был слишком близким, поэтому бойцы встретятся вновь, чтобы уже точно определить, кто же всё-таки сильнее.

Букмекеры считают шансы боксёров практически равными. За 2.12 можно поставить на то, что Бетербиев снова победит. С коэффициентом 1.94 принимают пари на то, что Бивол сумеет взять реванш.

Аналитики склоняются к тому, что бой продлится всю дистанцию. На такое развитие событий дают коэффициент 1.52. Досрочное завершение противостояния доступно за 2.55. При этом на победу Бетербиева нокаутом предлагают поставить за 2.70, а ещё одна победа Артура по очкам идёт за 4.20. В случае с Биволом ситуация обратная: успех Дмитрия решением котируется за 2.45, а на нокаут от него принимают ставки с коэффициентом 10.90.

Но это всё классические ставки, мы же предлагаем рассмотреть варианты, которые очень маловероятны, однако при изрядной доле везения могут принести вам отличный куш!

Ничья — коэффициент 15.00

Да, это не самый очевидный исход, но первый бой был настолько близким, что такое развитие событий не выглядит каким-то невероятным. И тот, и другой учтут ошибки, допущенные в первом поединке. Удивить друг друга они вряд ли смогут — поменять кардинально стиль нереально за такой короткий срок, да и незачем. Отсюда вывод — бой будет ещё более близким и конкурентным. И, вполне возможно, завершится ничьей. Ведь в принципе такой исход мог состояться и в первом поединке Артура и Дмитрия.

Досрочная победа Бетербиева в первом-втором раундах — коэффициент 39.00

Всё-таки Артур — боксёр, нацеленный на досрочное завершение боя. Все свои выступления в ринге до первого поединка с Биволом он заканчивал досрочно. Если зазеваться на долю секунды — можно уже и не встать. Конечно, Дмитрий показал себя великолепным бойцом, но в ринге может случиться всё что угодно. Бетербиеву не нужно много шансов, чтобы реализовать свой нокаутирующий потенциал.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

Досрочная победа Бивола в первом-втором раундах — коэффициент 78.00

Как видите, на такой же исход в сторону Бивола дают котировку ровно в два раза выше. Да, Дмитрий не относится к тем боксёрам, которые часто заканчивают бой досрочно. Тем более в первых раундах. Его стихия — переиграть оппонента, как по учебнику, то, что называется перебоксировать. Однако это прекрасный спортсмен, которому до победы в первом бою не хватило чуть-чуть. И если шанс представится, он тоже может им воспользоваться. Всегда есть какая-то вероятность травмы, плохого самочувствия или ещё каких-то обстоятельств, которые могут помешать Бетербиеву.

Пять или более нокдаунов — коэффициент 95.00

Ещё один коэффициент, от которого захватывает дух. Конечно, такое развитие событий очень маловероятно. Но если бой пойдёт так, что у одного из боксёров будет явное преимущество, то нокдауны могут случиться. Однако пять…Конечно, оба — очень стойкие, но представить это очень и очень сложно. Тем не менее повторим расхожую фразу — в ринге может случиться всё что угодно.

Бой завершится дисквалификацией — коэффициент 98.00

В такое развитие событий поверить тоже практически невозможно. Ни тот, ни другой не замечены в «грязном» боксе. Дисквалификация в таком поединке… Представить себе, что Артур или Дмитрий будут аки Майк Тайсон кусать друг друга или систематически бить ниже пояса, можно разве что во сне. Как и то, что кто-то решит похимичить с перчатками. Разве что рефери решит прославиться! Но уж слишком это важный и заметный бой, чтобы творить в ринге откровенную дичь.