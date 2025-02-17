«Бавария» — «Селтик». Дом, милый дом

На своём поле в ЛЧ и Бундеслиге мюнхенцы всего один раз теряли очки.

18 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене «Бавария» примет шотландский «Селтик». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик» 18 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.14, что составляет приблизительно 86% вероятности. Победа «Селтика» оценивается коэффициентом 18.0 — в районе 5%. Ничейный исход можно найти в линии за 9.70, что составляет около 9%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Селтик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.27. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.77.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик» (18.02.2025)

Первый матч «Бавария» выиграла со счётом 2:1. В ответном, скорее всего, должна выиграть ещё увереннее. До этого соперники встречались в 2017 году. В гостях мюнхенцы победили также со счётом 2:1, а дома разгромили соперника — 3:0. Вот уже и оптимальный вариант для ставки есть: П1 с форой (-2.5) с коэффициентом 2.03.

Практически все потери очков у мюнхенцев в этом сезоне произошли на выезде. На днях они не без везения избежали гостевого поражения в матче с «Байером» (0:0) в чемпионате Германии. Впрочем, подопечным Венсана Компани главное было не проиграть. Нужно было зацепиться за очки любой ценой и сохранить отрыв от «фармацевтов», который составляет восемь очков. Это они и сделали.

«Байер» не знает поражений в Бундеслиге уже 20 матчей кряду. Ничью с таким соперником можно даже приравнять к победе. Проклятие Гарри Кейна рассеивается. Лучший бомбардир в истории сборной Англии всё ближе к тому, чтобы выиграть первый трофей в карьере. К слову, забив победный гол в ворота «Селтика», он вплотную приблизился к отметке в 30 голов на клубном уровне за сезон.

В родных стенах «Бавария» в чемпионате Германии и Лиге чемпионов пока что не потерпела ни одного поражения: 14 побед и одна ничья. За этот период подопечные Венсана Компани забили 51 гол, а пропустили только 12. То есть в среднем за игру 3,4 мяча против 0,8. Вот что значит доминировать!

Если и это не убеждает проверить П1 с форой (-2.5), то вспомним, как «Селтик» выступал в гостях на общем этапе Лиги чемпионов: уступил нестабильной дортмундской «Боруссии» (1:7) и «Астон Вилле» (2:4). И только благодаря прекрасной игре сына легендарного Петера Шмейхеля — Каспера избежал поражений в матчах с «Аталантой» (0:0) и загребским «Динамо» (0:0).

В качестве домашней команды «кельты» обыграли «Лейпциг» (3:1) и смогли доставить проблемы «Баварии». Сенсационно? Да. Удивительно? Вряд ли. Мощнейшая поддержка болельщиков помогла футболистам открыть второе дыхание и показать свой лучший футбол. В гостях же «Селтик» значительно уязвимее.

Даже если взять в рассчёт, что Каспер Шмейхель поймает кураж и совершит ряд спасений, разгромная победа «Баварии» видится неминуемым исходом. Разница в классе очень велика. И то, что встреча пройдёт в Мюнхене, не оставляет «кельтам» никаких шансов избежать вылета из Лиги чемпионов. Они и сами это наверняка понимают, а потому после пропущенного мяча вполне могут «поплыть».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.03.