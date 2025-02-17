«Бенфика» — «Монако». Без Головина, стабильности и евровесны

18 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов, в котором на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне «Бенфика» примет «Монако». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Монако» 18 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.82, что составляет приблизительно 55% вероятности. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 4.00 — в 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 20%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бенфика» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.53.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Монако» (18.02.2025)

Португальские клубы всегда с особым рвением выступают на международной арене и нередко добираются до финальных стадий. Предела возможностям «Бенфики» не видно. Она разгромила «Атлетико» (4:0), уже дважды обыграла «Монако» (3:2 и 1:0), причём в обоих случаях победила в гостях. А ещё одолела «Ювентус» (2:0), навязала борьбу «Баварии» (0:1) и «Барселоне» (4:5).

Результаты формируют понимание психологического портрета команды из Лиссабона. «Орлы» не признают авторитетов, показывают смелый атакующий футбол, приносящий плоды. Бруну Лаже весьма эффективно использует быстрых техничных латералей. Они постоянно подключаются к атакам, отдают много проникающих передач, прекрасно обостряют.

Выполнение схожих функций лежит на капитане «Монако» Александре Головине. В первом матче именно его передачи приводили к возникновению наиболее опасных моментов у ворот голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина. К большому сожалению, ответную встречу россиянин пропустит из-за повреждения.

Без Головина «Монако» крупно победил «Нант» (7:1). Есть один маленький подвох. Соперник забил первым, однако практически всю встречу провёл в меньшинстве. Кто знает, как матч сложился бы, не будь удаления. А ведь нельзя сказать, что «канарейки» — сложный соперник. Они в непосредственной близости от зоны вылета — на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

Сезон для подопечных Ади Хюттера складывается далеко не лучшим образом. Нет стабильности как в качестве демонстрируемого футбола, так и в результатах. Выиграли только 4 из 10 последних матчей Лиги 1. Уступили «Марселю» (1:2), дважды «ПСЖ» (2:4 и 1:4), а также «Монпелье» (1:2).

«Орлы», наоборот, проводят весьма многообещающий календарный год: ведут борьбу за золотые медали чемпионата, выиграли Кубок лиги, победив «Спортинг» (1:1, 7:6 пен.). В важных матчах «Бенфика» с особыми желанием и сконцентрированностью играет на результат. За «Монако» того же не наблюдается.

К тому же встреча пройдёт в Лиссабоне. На своём поле «орлы» выступают лучше всех в стране (10 побед при одной ничьей ). И нельзя сказать, что «Монако» сильно хорош на выезде. Выиграл только 4 из 10 матчей Лиги 1. Маловероятно, что у монегасков хотя бы за ничью получится зацепиться.

Ставка: победа «Бенфики» за 1.82.