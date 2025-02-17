«Нефтехимик» — «Ак Барс». Хватит с Казани поражений

Три потерпели, пора и честь знать. Надо реабилитироваться в дерби Татарстана.

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» примет «Ак Барс». Дерби Татарстана пройдёт на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» 18 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, что составляет 50% вероятности. Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.50 (около 28% вероятности), поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Нефтехимик» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.37, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.55. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.30.

Прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» Нижнекамск — «Ак Барс» Казань (18.02.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Ни разу в этом сезоне «Ак Барс» не проигрывал больше трёх матчей кряду. Предыдущую подобную серию казанцы прервали с особым пристрастием: крупно победили на выезде действующего чемпиона КХЛ — «Металлург» (5:0). В этот раз соперник даже удобнее.

Дерби Татарстана уступает по накалу «зелёному дерби». Не из-за настроя, нет. Проблема в большой разнице в классе. Нижнекамцы проиграли 9 из 11 последних очных встреч. Примечательно, что все закончились в основное время. Скорее всего, не потребуется казанцам для победы и в этот раз более 60 минут.

Для того чтобы «Нефтехимик» добыл путёвку в плей-офф, должно произойти чудо. И то даже так вряд ли. Отставание от «Адмирала» составляет 10 очков. При этом форма у команды Олега Леонтьева ужасная: нижнекамцы выиграли всего-навсего 4 из 20 предыдущих матчей. 11 раз уступили в основное время. Всего в этом сезоне 17 побед при 38 поражениях.

У «Ак Барса» турнирной мотивации больше. Ещё неясно, с какого места подопечные Анвара Гатиятулина выйдут в плей-офф. Отставание от занимающего второе место в турнирной таблице Восточной конференции «Салавата Юлаева» составляет три очка, а там и до сыгравшего на две игры больше «Трактора» недалеко. И времени впереди ещё много. Всё может измениться.

После трёх поражений подряд у казанцев наверняка будет запредельное желание исправиться. Подумаешь, третья игра на выезде за пять дней. До этого в соперниках были «Салават Юлаев» и «Авангард». В исполнительском мастерстве их хоккеисты заметно превосходят тех, кто выступает за «Нефтехимик».

Проверяем лобовую победу гостей. На днях нижнекамцы сенсационно обыграли СКА (4:3). Гордиться можно, но придавать результату большое значение не стоит. Петербуржцы показали далёкую от лучшей игру. Роман Ротенберг заявил, что только одно звено выполнило установку на матч. Казанцы же должны выступить собраннее и добыть очки.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.00.