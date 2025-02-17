Экспресс на понедельник: «Барселона» рвётся к власти, Канада — в финал

Как могут ужиться в одном экспрессе хоккей и футбол? Запросто! Понедельник — день тяжёлый, но в мире спорта найдётся несколько интересных событий, чтобы скрасить досуг.

Прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано»

«Барселону» воодушевила победа в Суперкубке Испании. В трёх предыдущих матчах чемпионата Испании она обыграла «Валенсию» (7:1), «Алавес» (1:0) и «Севилью» (4:1). Отставание от мадридских конкурентов — «Атлетико» и «Реала» — стало меньше. Если всё удачно сложится, подопечные Ханс-Дитера Флика могут даже замахнуться на квадрупл!

Предпосылок к спаду не наблюдается. Серьёзных кадровых потерь мало. Практически все ведущие футболисты, в частности Ламин Ямаль и Роберт Левандовски, находятся в отличной форме. Поляк забил в каждом из трёх последних матчей Примеры. Соответственно, каталонцы — фавориты. Заключить пари на П1 + ТМ 4.5 мяча можно за 1.93.

«Райо Вальекано» обороняется слаженно. Особенно на выезде. Пропустил только девять мячей в 12 играх чемпионата Испании в гостях и забил всего лишь 10. История очных встреч подкрепляет уверенность в том, что голов будет немного. Ни в одной из девяти последних соперники на двоих не соорудили больше четырёх. Но «Барселона», очевидно, выиграет.

Прогноз на матч Финляндия — Канада

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК Финляндия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

Сборная Финляндии, мягко говоря, не лучшим образом начала турнир. Проиграла со счётом 1:6 сборной США. Сказалась нехватка ведущих защитников команды. Да и во втором, победном матче со сборной Швеции назвать уверенным её успех достаточно трудно. Встреча завершилась только в овертайме, и там есть вопросы к вратарской линии шведов.

Конечно, Суоми умеет мобилизовать силы на важные матчи. А игра со сборной Канады не просто важна — это ещё и серьёзный раздражитель. Вот только и «кленовым» валять дурака нельзя, ведь финал не гарантирован, и нужна победа. И сегодняшняя сборная Канады должна побеждать такую сборную Финляндии. Вопрос лишь в цифрах.

Большой разницы в счёте мы бы не ждали. Финны наверняка соберутся, настроятся должным образом и дадут бой. Для них ведь тоже ещё ничего не потеряно. Победа Финляндии с форой (+2) выглядит заманчиво. Даже если и проиграет канадцам в две шайбы, произойдёт возврат. Но, судя по накалу, счёт будет близкий, в районе 3:2 или 4:3.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи»

13 февраля, в четверг, замыкающие турнирную таблицу Западной конференции сочинцы победили ЦСКА со счётом 2:0. Впервые в истории КХЛ обыграли столичный клуб на своём льду. Насколько опрометчиво будет предположить, что в Москве сочинцы опять сотворят сенсацию? Напрашивается суждение, что то была лишь разовая акция, обусловленная ужасной игрой подопечных Ильи Воробьёва в гостях.

Несмотря на постоянно возникающие трудности на выезде, ЦСКА ведёт борьбу за второе место в Западной конференции. Также претендуют на него московское «Динамо», «Северсталь», СКА и «Спартак». Для «Сочи» словосочетание «турнирная мотивация», понятное дело, чуждо. Стимул сугубо личного характера. И чаще всего его оказывается мало.

Берём П1 + ТБ 4.5 шайбы за 1.86. Хуже сочинцев в гостях выступают только «Амур» и «Барыс». «Леопарды» выиграли лишь 8 из 28 выездных матчей. В среднем за игру они пропускают три шайбы. Плюсуем к этому то, что армейцы забивают 3,6 гола на своём льду, и получаем сложившийся пазл.

Экспресс на главные матчи 17 февраля

Ставка 1: победа «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.

Ставка 2: победа Финляндии в матче с Канадой с форой (+2) за 1.68.

Ставка 3: победа ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы в матче с «Сочи» за 1.86.

Общий коэффициент: 1.93 х 1.68 х 1.86 = 6.03.