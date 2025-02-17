США — Швеция. Акт устрашения перед финалом

Турнир четырёх наций подходит к своему логическому завершению. Впереди последние встречи, а затем — финал. Один из счастливчиков уже известен. Во вторник, 18 февраля, на льду арены «Ти-Ди-Гарден» в Бостоне состоится матч США — Швеция. Стартовое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча США — Швеция 18 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американской команде. Сделать ставку на победу сборной США в основное время предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа сборной Швеции по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.30 — около 30% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 5.40. При этом аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче США — Швеция. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.38. Наиболее результативным эксперты ожидают увидеть второй период.

Прогноз на матч Турнира четырёх наций США — Швеция (18.02.2025)

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 18 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК США Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

Собственно, одну из двух путёвок в финал Турнира четырёх наций прибрала к рукам сборная США. А вернее сказать, не прибрала, а заграбастала. Сперва выписала 6:1 сборной Финляндии, от которых та с трудом отошла. А в последнем матче обыграла сборную Канады со счётом 3:1. Ту самую Канаду, которой букмекеры осторожно отдавали звание фаворита соревнований перед стартом.

Надо отметить, что у американцев на турнир собрался очень приличный состав. Не просто так некоторые утверждали, что команда не имеет слабых мест на бумаге. Кроме того, тренерский штаб — тоже приличный. Но важнее то, как эти специалисты действуют. Майк Салливан и Билл Герин сумели обыграть быстрых канадцев в том числе за счёт дисциплины и настроя.

Без неприятностей, конечно, тоже не обошлось. Травма Мэттью Ткачука, который на пару с братом Брэди в матче с финнами делал результат, в какой-то степени влияет на силу команды. Но это не такая принципиальная потеря. У «звёздно-полосатых» внушительная скамейка, и тренерский штаб должен без особых проблем найти замену.

Сборная Швеции, в свою очередь, тоже провела две встречи. Трудно назвать её выступление провальным, ведь она сражалась. Сперва навязала борьбу сборной Канады, уступив лишь в овертайме — 3:4 ОТ. Причём старалась поддерживать тот темп, который задавал соперник. А в последнем матче с тем же счётом уступила сборной Финляндии. Тоже в овертайме.

Возможно, сборной США может где-то не хватить настроя, поскольку она уже точно сыграет в финале. Совершенно логично поберечь себя перед важным матчем. Однако у сборной Швеции не задалось выступление на Турнире четырёх наций. Кроме того, состав заметно скромнее. Особенно проседает вратарская линия. Плюс встреча пройдёт в Бостоне, где американских болельщиков куда больше. Поэтому логично ждать победу хозяев.

Ставка: сборная США победит за 1.78.