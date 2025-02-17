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Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер, дата боя, кто фаворит, где смотреть прямую трансляцию в России

Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер: реваншу с Усиком быть!
Пётр Кондаков
Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер
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Британец продолжает прогрессировать. Теперь освоит роль фаворита.

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» состоится грандиозный вечер бокса. В его соглавном бою за титул по версии IBF в тяжёлом весе сразятся Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер. Особую пикантность этому поединку придаёт тот факт, что Дюбуа в случае победы наверняка получит возможность взять реванш у Александра Усика. Но сначала нужно справиться с опытным новозеландцем.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер
22 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Даниэль Дюбуа
Не началось
Джозеф Паркер

Дата и время боя Дюбуа — Паркер

Поединок между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером начнётся около 22:00 мск 22 февраля.

Что на кону в бою Дюбуа — Паркер

На кону будет чемпионский титул IBF в тяжёлом весе, которым сейчас владеет Даниэль Дюбуа.

Где смотреть в прямом эфире бой Дюбуа — Паркер

На данный момент нет информации о том, покажут ли бой в России.

Коэффициенты букмекеров на бой Дюбуа — Паркер

Букмекеры считают фаворитом действующего чемпиона. Поставить на Даниэля Дюбуа можно с коэффициентом 1.38, а вероятность успеха Паркера оценили в 3.25. На ничью предложили котировку 21.00.

На ТБ 10.5 раунда можно поставить за 1.97, а обратный исход доступен за 1.79.

Чего ждать от боя Дюбуа — Паркер

Этот бой, конечно, не сравнится с поединком Бетербиев — Бивол, но тоже крайне любопытен. Хотя бы потому, что Дюбуа своими выступлениями очень и очень интригует. Он был довольно близок к тому, чтобы нокаутировать самого Александра Усика, а затем выдал серию из трёх побед. Последняя из которых стала громкой сенсацией — Даниэль разобрался не с кем-нибудь, а с Энтони Джошуа. Ну а в случае победы над Паркером он, вероятно, получит ещё один шанс против Усика, ведь Тайсон Фьюри завершил карьеру.

Лишь одна победа в карьере Дюбуа была достигнута решением. Так что и здесь он наверняка будет нацелен на досрочное завершение боя. Он превосходит Паркера в антропометрии, он будет стараться сблизиться с противником с помощью мощных одиночных ударов, а уже на короткой дистанции двойками будет охаживать голову новозеландца. План хорош, но ведь и Паркер — совсем не мешок для битья.

Новозеландец был на пике несколько лет назад. Затем последовало поражение от Джо Джойса (кстати, ему проигрывал и Дюбуа), казалось, карьера пошла на спад. Но Джозеф перезагрузился и одержал ряд хороших побед. Он оказался, к примеру, сильнее Деонтея Уайлдера и Чжан Чжилэя. А вообще у Паркера сейчас серия из пяти успешных поединков. Новозеландец — опытный, техничный и расчётливый боксёр. Вероятно, его план на предстоящий бой — работа на средней дистанции и поиск удачного момента. Такое может быть — Даниэль порой заигрывается.

В предыдущих своих боях Дюбуа был аутсайдером, но теперь ему предстоит освоиться в ранге фаворита. Если он покажет уровень, на котором боксировал с Джошуа, то победит. Вероятно, досрочно. При этом Паркер тоже любитель нокаутировать соперников. Так что из ставок здесь предлагаем присмотреться на ТМ 10.5 раунда за 1.79.

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