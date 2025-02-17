«Милан» — «Фейеноорд». Консейсау и Феликс прижмут роттердамцев

Программа уикенда на внутренней арене отгремела, на буднях нас ждёт развязка стыковых матчей в еврокубках. Во вторник, 18 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) состоится ответный матч «Милан» — «Фейеноорд» в Лиге чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Фейеноорд» 18 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.45, что приблизительно о равно 68% вероятности. Победа «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 7.00 — 14% вероятности. Ничейный исход идёт за 4.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче «Милан» — «Фейеноорд». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Самый вероятный счёт —2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Милан» — «Фейеноорд» (18.02.2025)

В первом матче «Фейеноорду» повезло. Повезло как минимум с тем, что уже на первых минутах представилась возможность открыть счёт, чем нидерландский клуб успешно воспользовался. После быстрого гола ему пришлось очень много обороняться. Голкипер Тимон Велленройтер в итоге совершил шесть спасений, хотя гости из Италии очень старались сравняться.

Ответная встреча состоится уже в Италии, на «Сан-Сиро». И это плохие новости для «Фейеноорда». Во-первых, потому что «Милан» очень хорошо играет на своём поле в этом сезоне. Последнее поражение случилось в матче с «Наполи» ещё в конце октября прошлого года. С тех пор клуб провёл 11 домашних встреч, шесть из которых выиграл. Соперники были непростые.

Второй момент заключается в том, что «россонери» после неудачи в Нидерландах в Лиге чемпионов сумели одержать победу над «Вероной» (1:0) в чемпионате Италии. Вовсю доминировали и должны были забивать куда больше. Несмотря на какие-то неудачи, недочёты и огрехи, можно смело сказать, что с Сержиу Консейсау дела налаживаются.

В ответном матче «Фейеноорду» снова придётся очень много обороняться. «Милан» в хорошей форме в целом, в хорошем настроении после победы в Серии А и, что важнее, вынужден отыгрываться. Гостей устроит даже ничья, а потому форсировать события им не имеет никакого смысла. На таком фоне логично ждать победы хозяев по ударам в сторону ворот и владению мячом.

Если говорить про другие ставки на статистику, то интересно выглядит тотал больше 4.5 жёлтой карточки в основное время. Если миланцы забьют, то поймают кураж. Роттердамцам придётся их как-то останавливать. В таких случаях обычно бывают нарушения и карточки. Если же миланцев будет поджимать время, то они станут нервничать и фолить сами.

Вместе с тем нелишним будет подумать над победой «Милана» всухую в основное время. За последние пять встреч в разных турнирах клуб пропустил всего три мяча, два из которых — от «Интера» (1:1) и «Ромы» (3:1). Это очень хороший показатель, если учесть, что «Фейеноорд» отличился только шесть раз в шести прошлых играх. Счёт 1:0 или 2:0 в пользу хозяев выглядит логично.

Ставка 1: «Милан» выиграет всухую за 2.41.

Ставка 2: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.82.