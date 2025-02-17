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Аталанта — Брюгге, прогноз на матч Лиги чемпионов 18 февраля 2025 года, прямая трансляция, смотреть онлайн, результат

«Аталанта» — «Брюгге». Запахнет жареным
Алексей Анисимов
«Аталанта» — «Брюгге»: прогноз на матч ЛЧ
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Уверенности в таких бергамасках нет.

Программа уикенда на внутренней арене отгремела, а на буднях нас ждёт развязка стыковых матчей в еврокубках. Во вторник, 18 февраля, на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия) состоится ответный матч «Аталанта» — «Брюгге» в Лиге чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Брюгге» 18 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 5.90, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Брюгге» (18.02.2025)

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры почти уверены, что «Аталанта» сможет победить «Брюгге» в предстоящем ответном матче Лиги чемпионов. Возможно, так действительно и будет. Всё-таки итальянская команда сыграет в родном Бергамо, не нужно будет никуда лететь, а поддержка болельщиков гарантирована. Вот только насчёт уверенности всё не так однозначно.

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Единственная победа, которую «Аталанта» одержала за последние шесть игр в разных турнирах, пришлась на «Верону». Пять безответных мячей в ворота оппонента впечатляют. Однако «Верона» борется за выживание и пропускает больше остальных в чемпионате Италии. По остальным же играм к команде есть серьёзные вопросы.

Сейчас бергамаски явно далеки от своей лучше формы. В конце прошлого года был отличный отрезок, когда они выиграли 15 из 18 матчей, благодаря чему приблизились к лидерам Серии А и квалифицировались в плей-офф Лиги чемпионов. Вот только теперь от былого состояния мало что осталось. Побед нет, голов стало заметно меньше.

«Брюгге», конечно, не подходит на роль триумфатора. Скромноват. Рассчитывать на две сенсации подряд будет тяжеловато. Однако бельгийский клуб — тёртый калач, в еврокубках участвовал не раз, бился в плей-офф. Потому бой он готов давать любому. На общем этапе Лиги чемпионов в этом сезоне отбирал очки у «Ювентуса» (0:0), «Астон Виллы» (2:1) и «Спортинга» (2:1).

Разумеется, большинство подвигов бельгийцы совершают на своём поле. Но, с учётом нестабильности «Аталанты», ждать её разгромной победы в предстоящем матче не стоит. Гости как минимум сумеют затащить игру в дополнительные таймы. Благодаря новым правилам Лиги чемпионов голы на выезде не считают. Даже минимальное поражение устроит. Проверим Ф2 (+1).

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Альтернативный вариант для ставки — обе забьют. «Брюгге» не забил в этом розыгрыше Лиги чемпионов только дортмундской «Боруссии» (0:3) и «Ювентусу» (0:0). В остальных семи случаях хотя бы раз забивал. «Аталанта» же вынуждена бежать вперёд, чтобы отыграться, а это чревато открытыми зонами. Наверняка забьёт сама, но выиграть всухую будет сложно.

Ставка: победа «Брюгге» с форой (+1) за 1.96.

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