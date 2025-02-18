«Реал» — «Манчестер Сити». Хватит верить в сказки

Кто-то правда считает, что у «горожан» есть шансы на «Сантьяго Бернабеу»?

19 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов. На знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде «Реал» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 19 февраля 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 3.80 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 20%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.32.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (19.02.2025)

Первый матч мадридцы выиграли со счётом 3:2, так что «горожанам» терять нечего, должны отдать на поле все силы. Вопрос только в том, поможет ли это. Проблемы-то у команды Хосепа Гвардиолы не с мотивацией и самоотдачей. Конструирование атак, выход из обороны и удержание преимущества в счёте — вот с чем трудности. Не хватает Родри.

В матче последнего тура АПЛ «Ман Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0). Оформил хет-трик новичок — Омар Мармуш. Первый полный матч за «горожан» провёл Абдукодир Хусанов. Но всё хорошо только на бумаге. На деле же «сороки» провели ужасную игру: предоставили сопернику очень много свободы в центре поля, позволили дойти до адресатов простейшим забросам, а сами ничего толком не создали.

Эдерсон умудрился записать на свой счёт даже голевой пас и стал рекордсменом АПЛ по количеству результативных передач среди голкиперов. «Реал» так легко забивать «горожанам» не даст. В штрафной «сливочных» не будет такой неразберихи, как у «Ньюкасла». Во-первых, потому что оправились от травм Антонио Рюдигер, Лукас Васкес и Давид Алаба. Карло Анчелотти анонсировал их возвращение.

Во-вторых, «Реал» выступит дома. А все мы знаем, что это значит. На групповом этапе изредка случаются осечки, но в плей-офф главного международного клубного турнира «Сантьяго Бернабеу» превращается в неприступную крепость. К Лиге чемпионов у мадридцев отношение особенное. Скольно они совершили невероятных камбэков? Сколько выиграли трофеев? Больше всех!

Невозможно выбросить из памяти, как «сливочные» несколько лет назад выбили праймовый «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, переломив ход игры буквально за несколько минут. Да и в последней очной встрече за пять минут до конца основного времени уступали 1:2, а в итоге победили 3:2.

Есть ли вообще смысл разбирать встречу предыдущего тура Примеры с «Осасуной» (1:1), которая ознаменовалась скандалом из-за удаления Джуда Беллингема и пенальти в ворота мадридцев? Это же мадридский «Реал». В Лиге чемпионов он совершенно другой.

Даже сразу после сложного мадридского дерби подопечные Анчелотти на выезде победили «Манчестер Сити». Теперь, когда от травм восстановились ведущие защитники, мадридцы тем более должны выиграть. Несмотря на то что для выхода в следующую стадию им хватит и ничьей, предлагаем проверить П1 за 1.83.

Существует вероятность, что встречу из-за травмы пропустит Эрлинг Холанд. Он получил повреждение в матче с «Ньюкаслом». Возможное отсутствие лучшего бомбардира «Манчестер Сити» не сильно, но всё же укрепляет уверенность в том, что мадридский «Реал» выиграет.

Ставка: победа «Реала» за 1.83.