ПСВ — «Ювентус». Мотта доведёт начатое до конца

19 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов. На стадионе «Филипс» в Эйндховене ПСВ примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Ювентус» 19 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ПСВ предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.00 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч ПСВ — «Ювентус» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов ПСВ — «Ювентус» (19.02.2025)

Что-то ПСВ сильно сбавил ход: выиграл только один из шести предыдущих матчей Эредивизии, а также уступил «Ювентусу» (1:2). Теперь у клуба из Эйндховена преимущество в виде поддержки стен родного стадиона, но поможет ли это сравнять счёт по итогам двух игр и избежать вылета из Лиги чемпионов? Есть сомнения.

В первом матче огорчил туринцев 36-летний ветеран Иван Перишич. Также неплохой момент в концовке был у экс-полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, но ему помешал пробить защитник «Ювентуса». Все остальные удары большой угрозы для ворот надёжного Микеле Ди Грегорио не представляли.

Отчётливо ощущалась разница в классе. «Старая синьора» контролировала ход встречи. В Эйндховене она наверняка также вынудит играть по своим правилам. А даже если нет, Тьяго Мотта привил подопечным прекрасную цепкость за результат. Они потерпели всего четыре поражения в этом сезоне.

В матче последнего тура Серии А «Ювентус» победил «Интер» (1:0). В эпизоде с забитым мячом классно сориентировался взятый в аренду у «ПСЖ» Рандаль Коло Муани. Он выиграл борьбу за мяч, красивым финтом обыграл сразу нескольких защитников и вывел Франсишку Консейсау на удобную для удара позицию. Мастер!

Француз здорово прибавил. Аренда приносит пользу как ему, так и «старой синьоре». В четырёх матчах Серии А нападающий забил в два с половиной раза больше, чем за 10 туров Лиги 1 (пять голов против двух). В частности благодаря его стараниям «Ювентус» выиграл четыре из пяти последних игр первенства.

Проверим Х2 + ТМ 4.5 мяча. В первом матче важную роль сыграли произведённые Тьяго Моттой замены. Победный гол забил появившийся на поле в начале второго тайма Самюэль Мбангула. У итальянского специалиста куда больше простора для творчества, чем у возглавляющего ПСВ Петера Боша. Скамейка запасных у «Ювентуса» гораздо длиннее и насыщеннее.

Высокой результативности не ждём, несмотря на форму Рандаля Коло Муани. «Старая синьора» отличается прагматичностью. В среднем за встречу она пропускает 0,8 гола, но и забивает совсем мало — 1,6. Первый матч получился не сильно насыщенным на моменты и голы. Вряд ли ответный будет сильно отличаться.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.