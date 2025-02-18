Экспресс с коэффициентом 17.4: Головин прощается с Лигой чемпионов

На этой неделе станут известны пары 1/8 финала еврокубков. Во вторник традиционно начинаем с Лиги чемпионов. Авторы «Чемпионата» составили бесплатный экспресс на футбольные матчи 18 февраля.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Брюгге»

Единственная победа, которую «Аталанта» одержала за последние шесть игр в разных турнирах, пришлась на «Верону». Пять безответных мячей в ворота оппонента впечатляют. Однако «Верона» борется за выживание и пропускает больше остальных в чемпионате Италии. По остальным же играм к команде есть серьёзные вопросы.

«Брюгге», конечно, не подходит на роль триумфатора. Скромноват. Рассчитывать на две сенсации подряд будет тяжеловато. Однако бельгийский клуб — тёртый калач, в еврокубках участвовал не раз, бился в плей-офф. Потому бой готов давать любому. На общем этапе Лиги чемпионов в этом сезоне отбирал очки у «Ювентуса» (0:0), «Астон Виллы» (2:1) и «Спортинга» (2:1).

Разумеется, большинство подвигов бельгийцы совершают на своём поле. Но с учётом нестабильности «Аталанты» ждать её разгромной победы в предстоящем матче не стоит. Гости как минимум сумеют затащить игру в дополнительные таймы. Благодаря новым правилам Лиги чемпионов голы на выезде не считают. Даже минимальное поражение устроит. Проверим Ф2 (+1).

Прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд»

В первом матче «Фейеноорду» повезло. Повезло как минимум с тем, что уже на первых минутах представилась возможность открыть счёт, чем нидерландский клуб успешно воспользовался. После быстрого гола ему пришлось очень много обороняться. Голкипер Тимон Велленройтер в итоге совершил шесть спасений, хотя гости из Италии очень старались сравнять счёт.

В ответном матче «Фейеноорду» снова придётся очень много обороняться. «Милан» в хорошей форме в целом, в хорошем настроении после победы в Серии А и, что важнее, вынужден отыгрываться. Гостей устроит даже ничья, а потому форсировать события нет никакого смысла. На таком фоне логично ждать победы хозяев по ударам в сторону ворот и владению мячом.

Можно подумать над победой «Милана» всухую в основное время. За последние пять встреч в разных турнирах клуб пропустил всего три мяча, два из которых — от «Интера» (1:1) и «Ромы» (3:1). Это очень хороший показатель, если учесть, что «Фейеноорд» отличился только шесть раз в шести прошлых играх. Счёт 1:0 или 2:0 в пользу хозяев выглядит логично.

Прогноз на матч «Бавария» — «Селтик»

Первый матч «Бавария» выиграла со счётом 2:1. В ответном, скорее всего, должна выиграть ещё увереннее. До этого соперники встречались в 2017 году. В гостях мюнхенцы победили также со счётом 2:1, а дома разгромили соперника — 3:0. Вот уже и оптимальный вариант для ставки есть: П1 с форой (-2.5) с коэффициентом 2.03.

В родных стенах «Бавария» в чемпионате Германии и в Лиге чемпионов пока что не потерпела ни одного поражения: 14 побед и одна ничья. За этот период подопечные Венсана Компани забили 51 гол, а пропустили только 12. То есть в среднем за игру 3,4 мяча против 0,8. Вот что значит доминировать!

Если и это не убеждает проверить П1 с форой (-2.5), то вспомним, как «Селтик» выступал в гостях на общем этапе Лиги чемпионов: уступил нестабильной дортмундской «Боруссии» (1:7) и «Астон Вилле» (2:4). Даже если взять в расчёт, что Каспер Шмейхель поймает кураж и совершит ряд спасений, разгромная победа «Баварии» видится неминуемым исходом. Разница в классе очень велика.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Монако»

Португальские клубы всегда с особым рвением выступают на международной арене и нередко добираются до финальных стадий. Предела возможностям «Бенфики» не видно. Она разгромила «Атлетико» (4:0), уже дважды обыграла «Монако» (3:2 и 1:0), причём в обоих случаях победила в гостях. А ещё одолела «Ювентус» (2:0), навязала борьбу «Баварии» (0:1) и «Барселоне» (4:5).

Результаты формируют понимание психологического портрета команды из Лиссабона. «Орлы» не признают авторитетов, показывают смелый атакующий футбол, приносящий плоды. Бруну Лаже весьма эффективно использует быстрых техничных латералей. Они постоянно подключаются к атакам, отдают много проникающих передач, прекрасно обостряют.

Сезон для «Монако» складывается не лучшим образом. Нет стабильности как в качестве демонстрируемого футбола, так и в результатах. Выиграли только 4 из 10 последних матчей Лиги 1. Кроме того, из-за повреждения потеряли Александра Головина. А ещё — встреча пройдёт в Лиссабоне. На своём поле «орлы» выступают лучше всех в стране. И нельзя сказать, что «Монако» сильно хорош на выезде. Выиграл только 4 из 10 матчей Лиги 1. Маловероятно, что у монегасков даже за ничью получится зацепиться.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 18 февраля

Ставка 1: победа «Брюгге» в матче с «Аталантой» с форой (+1) за 1.96.

Ставка 2: «Милан» выиграет всухую у «Фейеноорда» за 2.41.

Ставка 3: победа «Баварии» в матче с «Селтиком» с форой (-2.5) за 2.03.

Ставка 4: победа «Бенфики» в матче с «Монако» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.96 х 2.41 х 2.03 х 1.82 = 17.4.