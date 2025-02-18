«ПСЖ» — «Брест». Мерси, Сафонов. Теперь очередь Доннаруммы

Расставляем точки, собираем камни, подводим итоги. На этой неделе пройдут последние стыковые встречи еврокубковых соревнований, и станут известны имена всех участников евровесны. Впрочем, далеко не всем нужны ответные игры. В среду, 19 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже «ПСЖ» примет «Брест». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брест» 19 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно равно 84% вероятности. Победа «Бреста» оценивается коэффициентом 13.00 — вероятность менее 10%. На ничейный исход можно поставить за 8.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче «ПСЖ» — «Брест». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на ответный матч «ПСЖ» — «Брест» (19.02.2025)

Как вы уже могли догадаться, «ПСЖ» — тот клуб, которому ответная встреча совсем не нужна. В первом матче с «Брестом», который был выездным, хотя и прошёл во Франции, парижане выиграли со счётом 3:0. Дублем отметился Усман Дембеле, а вот вышедший на замену Хвича Кварацхелия остался без результативных действий. Впрочем, к тому моменту результат был уже сделан.

После этого «ПСЖ» встречался с «Тулузой» в рамках розыгрыша чемпионата Франции. Встреча ознаменовалась не только победой парижского клуба, но и очередным «сухарём» Матвея Сафонова, который впервые за долгое время появился в стартовом составе. При этом российский голкипер совершил несколько важных спасений. Уже чувствуется, что Сафонов немного адаптировался. Даже подтянул язык!

У парижан впереди важная игра с «Лионом» в Лиге 1. «Ткачи», конечно, достаточно далеко в турнирной таблице, отстают на 20 очков. И всё же являются одними из конкурентов в целом, принципиальным соперником. Скорее всего, на эту игру Луис Энрике выставит Джанлуиджи Доннарумму. А для этого итальянцу необходимо обрести тонус. Так что логично ждать его в ответном матче с «Брестом».

Хотя, откровенно говоря, «ПСЖ» плевать, какой будет голкипер. Шансов у «Бреста» в любом случае мало. Команда в состоянии удивить с соперниками уровня ПСВ или «Спарты», однако с грандами ему ловить нечего. Мадридскому «Реалу» даже на своём поле проиграли разгромно — 0:3. Да и в гостях у «Барселоны» получил те же самые 0:3. Про первый стыковой матч мы тоже вспомнили.

При этом довольно скромный представитель чемпионата Франции является любимым клиентом «ПСЖ». Столичный клуб выиграл 18 из 20 последних встреч с командой из Бреста. Часто разница в счёте превышала один мяч. В предстоящей встрече предлагаем рассмотреть П1 через тотал меньше 3.5 мяча. От гостей ждать нечего, а хозяевам нет смысла напрягаться.

Ставка: «ПСЖ» победит «Брест» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.