«Боруссия» Дортмунд — «Спортинг». Матч, который не нужен

Пришла пора закончить со стадией стыков в еврокубках. В среду, 19 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде «Боруссия» сыграет с лиссабонским «Спортингом». Стартовый свисток ответного матча запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг» 19 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу дортмундской «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Спортинга» оценивается коэффициентом 3.80. Похожий коэффициент эксперты выставили на ничейный исход.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятным представляется равный счёт 1:1.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг» (19.02.2025)

Дортмундская «Боруссия» фактически поставила под вопрос необходимость проведения ответного стыкового матча с лиссабонским «Спортингом». Дело в том, что она одержала крупную победу со счётом 3:0 в первом матче, который состоялся в Португалии. Тогда гости воспользовались своими шансами во втором тайме.

Конечно, история знает немало случаев, когда удавалось отыгрывать даже более серьёзную разницу. Однако, кажется, это не тот случай. Во-первых, потому что теперь дортмундцы сыграют на домашнем стадионе, где им обеспечена поддержка болельщиков. В единственном домашнем матче при Нико Коваче они проиграли, поэтому будет дополнительный стимул.

Второй момент тесно связан с первым и заключается в том, что «Боруссии» не нужно будет никуда ехать и лететь. Соответственно, футболисты могут чувствовать себя более свежими, нежели соперник. А третья причина кроется в самом сопернике. «Спортинг», судя по всему, раздумал бороться в Лиге чемпионов в принципе. На общем этапе начал с трёх побед в четырёх играх, а затем случились уже четыре поражения в пяти играх. На внутренней арене дела чуть лучше. Но тоже особо удивляться нечему.

Лиссабонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии, оторвавшись от ближайшего преследователя в лице «Бенфики» на два очка. При этом демонстрируют лучшую результативность, забили больше всех. Однако за пять предыдущих встреча с разными соперниками в разных турнирах они добыли всего одну победу. В последнем матче со скромной «Арокой» даже едва ушли от поражения — 2:2.

Понятно, что «Спортинг» предпримет попытки отыграться и как-то повлиять на судьбу, но у «Боруссии» есть свои причины хорошо выступить в Германии. А потому многого ждать от гостей не стоит. В качестве ставки даже можно было бы выбрать победу хозяев, но 1Х через тотал меньше 3.5 мяча тоже выглядит интересно. Принимающей стороне незачем форсировать события, все карты у неё.

Ставка: «Боруссия» не проиграет «Спортингу» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.