«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Золото АПЛ всё ближе

19 февраля состоится перенесённый матч 29-го тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Главный судья — Стюарт Атвелл.

Коэффициенты на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 19 февраля 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.86, что равно около 54% вероятности. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 4.10 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05, что составляет примерно 24%.

В то же время аналитики считают, что перенесённый матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль» (19.02.2025)

В первую очередь встреча интересна тем, что «Астон Вилла» с особым трудолюбием выступает дома. Потерпела всего-навсего два поражения во всех турнирах на своём поле. Ничьих правда, многовато — семь штук. И последние из них — с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ипсвичем» (1:1) — тревожат.

Потеряв очки в четырёх предыдущих турах первенства, бирмингемцы спустились на девятую строчку в турнирной таблице. Ухудшение результатов напрямую связано с кадровыми потерями. Хоть клуб и усилил состав, арендовав Маркуса Рашфорда и Марко Асенсио, проблемных позиций много.

Примечательно, что из команд топ-7 чемпионата Англии подопечные Унаи Эмери в этом сезоне победили только крайне нестабильный «Манчестер Сити». «Ливерпулю» в первом круге уступили со счётом 0:2. В обоих голах поучаствовал Мохамед Салах (забил гол и отдал результативную передачу). Египтянин проводит шикарный сезон. Уже достиг отметки в 47 (28+19) очков.

Последний отрезок сезона испытывает мерсисайдцев на прочность. Они вылетели из Кубка Англии, уступив «Плимуту» (0:1). Затем в АПЛ сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и с трудом победили борющийся за выживание «Вулверхэмптон» (2:1). В последней игре не нанесли ни одного удара за весь второй тайм.

Впрочем, проблемы проблемами, а подопечные Арне Слота становятся всё ближе к победе в чемпионате Англии. Беспроигрышная серия в первенстве насчитывает уже 21 матч. Отставание от идущего на втором месте «Арсенала» составляет семь очков. При таком темпе это серьёзный задел.

Результативность мерсисайдцев на последнем отрезке сезона просела. Уверенности в демонстрируемом футболе стало меньше, но крепость обороны никуда не пропала. В среднем за встречу во всех турнирах подопечные Арне Слота пропускают всего 0,7 гола. Так почему бы не взять Х2 + ТМ 3.5 мяча в качестве ставки?

«Ливерпуль» не проиграл ни одной из девяти последних встреч с «Астон Виллой». И только в трёх из них соперники на двоих забили больше трёх мячей. Вряд ли в этот раз превысят норму. При этом крайне маловероятно, что бирмингемцы смогут добыть результат лучше мирного исхода. В последнее время с победами тяжеловато. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу гостей здесь может быть.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.08.