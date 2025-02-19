Экспресс на Лигу чемпионов: «Сити» едет домой, Сафонов — в 1/8 финала

Сегодня, 19 февраля, определятся имена последних счастливчиков, которые отправятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Авторы «Чемпионата» составили специальный бесплатный прогноз на матчи главного евротурнира, которые пройдут в среду.

Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

В матче последнего тура АПЛ «Ман Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0), но в штрафной «Реала» не будет такой неразберихи. Во-первых, потому что оправились от травм Антонио Рюдигер, Лукас Васкес и Давид Алаба. Карло Анчелотти анонсировал их возвращение. Во-вторых, «Реал» выступит дома. А все мы знаем, что это значит. В плей-офф главного международного клубного турнира «Сантьяго Бернабеу» превращается в неприступную крепость.

Невозможно выбросить из памяти, как «сливочные» несколько лет назад выбили из ЛЧ праймовый «Манчестер Сити», переломив ход игры буквально за несколько минут. Да и в последней очной встрече за пять минут до конца основного времени уступали 1:2, а в итоге победили 3:2.

Даже сразу после сложного мадридского дерби подопечные Анчелотти на выезде одолели «Манчестер Сити». Теперь, когда от травм восстановились ведущие защитники, мадридцы тем более должны выиграть. Несмотря на то что для выхода в следующую стадию им хватит и ничьей, предлагаем проверить П1 за 1.83.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Брест»

Как вы уже могли догадаться, «ПСЖ» — тот клуб, которому ответная встреча совсем не нужна. В первом матче с «Брестом», который был выездным, хотя и прошёл во Франции, парижане выиграли со счётом 3:0. После этого «ПСЖ» встречался с «Тулузой» в рамках розыгрыша чемпионата Франции. На воротах хорошо себя показал Матвей Сафонов. Хотя понятно, что в Лиге чемпионов должен сыграть Джанлуиджи Доннарумма.

Впрочем, откровенно говоря, «ПСЖ» плевать, какой будет голкипер. Шансов у «Бреста» в любом случае мало. Команда в состоянии удивить в матчах с соперниками уровня ПСВ или «Спарты», однако с грандами ей ловить нечего. Мадридскому «Реалу» даже на своём поле проиграли разгромно — 0:3. Да и в гостях у «Барселоны» получили те же самые 0:3. Про первый стыковой матч с «ПСЖ» мы тоже вспомнили.

При этом довольно скромный представитель чемпионата Франции является любимым клиентом «ПСЖ». Столичный клуб выиграл 18 из 20 последних встреч с командой из Бреста. Часто разница в счёте превышала один мяч. В предстоящей встрече предлагаем рассмотреть П1 через тотал меньше 3.5 мяча. От гостей ждать нечего, а хозяевам нет смысла напрягаться.

Прогноз на матч ПСВ — «Ювентус»

Что-то ПСВ сильно сбавил ход: выиграл только один из шести предыдущих матчей Эредивизии, а также уступил «Ювентусу» (1:2). Теперь у клуба из Эйндховена преимущество в виде поддержки родного стадиона, но поможет ли это сравнять счёт по итогам двух игр и избежать вылета из Лиги чемпионов? Есть сомнения.

Проверим Х2 + ТМ 4.5 мяча. В первом матче важную роль сыграли произведённые Тьяго Моттой замены. Победный гол забил появившийся на поле в начале второго тайма Самюэль Мбангула. У итальянского специалиста куда больше простора для творчества, чем у возглавляющего ПСВ Петера Боша. Скамейка запасных у «Ювентуса» гораздо длиннее.

Высокой результативности не ждём, несмотря на форму Рандаля Коло Муани. «Старая синьора» отличается прагматичностью. В среднем за встречу она пропускает 0,8 гола, но и забивает совсем мало — 1,6. Первый матч получился не сильно насыщенным на моменты и голы. Вряд ли ответный будет сильно отличаться.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг»

Конечно, история знает немало случаев, когда удавалось отыгрывать даже более серьёзную разницу. Однако, кажется, это не тот случай. Во-первых, потому что теперь дортмундцы сыграют на домашнем стадионе, где им обеспечена поддержка болельщиков. В единственном домашнем матче при Нико Коваче они проиграли, поэтому будет дополнительный стимул.

Второй момент тесно связан с первым и заключается в том, что «Боруссии» не нужно никуда ехать или лететь. Соответственно, футболисты будут более свежими, нежели соперник. А третья причина кроется в самом сопернике. «Спортинг», судя по всему, раздумал бороться в Лиге чемпионов в принципе. На общем этапе начал с трёх побед в четырёх играх, а затем случились четыре поражения в пяти матчах.

Понятно, что «львы» предпримут попытку отыграться и как-то повлиять на судьбу, но у «Боруссии» есть свои причины хорошо выступить в Германии. А потому многого ждать от гостей не стоит. В качестве ставки даже можно было бы выбрать победу хозяев, но 1Х через тотал меньше 3.5 мяча тоже выглядит интересно. Принимающей стороне незачем форсировать события после 3:0 в первой встрече, все карты у неё.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 19 февраля

Ставка 1: победа «Реала» в матче с «Манчестер Сити» за 1.83.

Ставка 2: «ПСЖ» победит «Брест» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

Ставка 3: «Ювентус» не проиграет ПСВ + тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.

Ставка 4: «Боруссия» не проиграет «Спортингу» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.

Общий коэффициент: 1.83 × 2.55 × 1.88 × 1.96 = 17.1.