«Рома» — «Порту». Команда мечты от Клаудио Раньери

20 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф финала Лиги Европы. На стадионе «Олимпико» в Риме встретятся «Рома» и «Порту». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Рома» — «Порту» 20 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.77, что равно 56% вероятности. Победа «Порту» оценивается коэффициентом 4.80 — в районе 19%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 25%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Порту» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.90.

Прогноз на ответный матч плей-офф Лиги Европы «Рома» — «Порту» (20.02.2025)

Первый матч проходил не так, как прогнозировалось. «Порту» не помогла даже поддержка болельщиков. До удаления на 72-й минуте римляне практически всё время владели инициативой. Имели хорошие шансы забить ещё и довести дело до уверенной победы. Немного не повезло.

Сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Буквально через минуту после опасного углового в исполнении подопечных Клаудио Раньери португальцы убежали в контратаку и забили благодаря удачному рикошету. Что ж, в ответной встрече уповать на везение им не стоит. Два раза в одно место молния, как правило, не бьёт.

«Рома» очень прибавила после назначения Раньери. Беспроигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает уже девять матчей. И ничьих при этом только три: с «Миланом» (1:1), «Болоньей» (2:2) и лидирующим «Наполи» (1:1). В двух из трёх случаев очки потеряны на выезде. Солидно.

Римляне показывают превосходный командный футбол. Прекрасная скорость работы с мячом, отменная культура паса, замечательное взаимопонимание, а также эмоциональная составляющая на высоте. Первый матч показал, что во всех игровых аспектах «Рома» лучше «Порту». Она банально сильнее.

Лидеры римского клуба в прекрасной форме, и также наблюдается индивидуальный прогресс у ранее получавших мало игровой практики футболистов. Всё лучше выглядит экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Конкуренцию у Артёма Довбика пока что не выигрывает, но доверие со стороны Раньери есть. И старание игрока видно невооружённым глазом. Этого достаточно.

Также «Рома» усилила состав несколькими перспективными футболистами, которых Раньери постепенно начинает встраивать в свою систему. Возможности опытнейшего тренера растут. «Порту», наоборот, в качестве потерял, продав в «Манчестер Сити» ведущего полузащитника Нико Гонсалеса.

Что тут ещё может быть, кроме лобовой победы «Ромы»? Может быть, португальцы и смогут навязать борьбу, сыграв на удержание счёта, но вряд ли у них получится довести дело до дополнительного времени и избежать поражения. Если в гостях римляне смотрелись лучше, то дома тем более должны выиграть по итогам 90 минут.

Ставка: победа «Ромы» за 1.77.