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Реал Сосьедад — Мидтьюлланн, прогноз на матч Лиги Европы 20 февраля 2025 года, смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал

«Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн». Почему бы не попробовать Захаряна?
Михаил Коробов
«Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»: прогноз на матч
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Дома испанский клуб — явный фаворит.

20 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф Лиги Европы. На стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» примет «Мидтьюлланн». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн» 20 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 1.54, что составляет приблизительно 64% вероятности. Победа «Мидтьюлланна» оценивается коэффициентом 6.50 — в районе 15%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30, что составляет около 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 2.00.

Прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн» (20.02.2025)

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Дании, у «Мидтьюлланна» не было явного преимущества. Основная угроза для «Реала Сосьедад» исходила от техничного полузащитника Араля Шимшира и со стандартов. Собственно, больше ничего и нет. Томас Томасберг использовал все имеющиеся в рукаве козыри. Избежать поражения это не помогло.

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«Мидтьюлланну» вообще повезло пройти в стыки. Команда выиграла лишь один из шести предыдущих матчей в Лиге Европы. Победила скромный «Лудогорец» (2:0). Воодушевлённая поддержкой родных трибун вырвала ничью у ослабленного большим количеством кадровых потерь «Фенербахче» (2:2).

Укомплектованность состава позволяет «Мидтьюлланну» быть одной из самых сильных команд Дании, но для успехов на международной арене мощностей маловато. Слишком долго «волки» принимают решения, и далеко не всегда они оказываются правильными. Много брака, мало проникающих передач. В общем, не хватает класса.

«Реалу Сосьедад» достаточно не проиграть в ответной встрече, для того чтобы пройти в 1/8 финала. Подойдёт даже 0:0. Это значительно упрощает жизнь Иманолу Альгуасилю. В среднем за встречу его подопечные пропускают меньше одного мяча. Спокойно могут и засушить матч. Примечательно, что в этом аспекте хороши все баскские команды. И у «Осасуны», и у «Атлетика» защита очень крепкая.

В то же время бело-голубым не хватает в группу атаки креативных исполнителей с хорошим завершением. Поэтому они и занимают только 10-е место в турнирной таблице Примеры. Проиграли пять из семи предыдущих матчей первенства. Благо есть возможность добыть путёвку в еврокубки другим способом.

Иманол Альгуасиль бросил бо́льшую часть сил на Лигу Европы и Кубок Короля, где его подопечные добрались уже до полуфинала, победив на предыдущей стадии в дерби «Осасуну» (2:1). Крайне маловероятно, что на своём поле они уступят «Мидтьюлланну». Хорошим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 2.5 мяча.

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На последнем отрезке сезона Альгуасилю спокойнее. Уменьшилось число пребывающих в лазарете игроков. Наконец-то оправился от травмы Арсен Захарян. Пока что испанский специалист выделяет россиянину мало игровой практики. Надо набирать форму через тренировки. Но можно попробовать и в предстоящем матче.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет «Мидтьюлланну» и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

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