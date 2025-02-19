«Галатасарай» — «АЗ Алкмар». Невозможное возможно

20 февраля состоится ответный стыковой матч плей-офф Лиги Европы. На стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле турецкий «Галатасарай» примет «АЗ Алкмар» из Нидерландов. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «АЗ Алкмар» 20 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно 60% вероятности. Победа «АЗ Алкмар» оценивается коэффициентом 4.70 — в районе 19%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 21%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Галатасарай» — «АЗ Алкмар» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.46.

Прогноз на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «АЗ Алкмар» (20.02.2025)

Первая встреча сложилась весьма удачно для «АЗ Алкмар», нидерландцы выиграли со счётом 4:1. Нельзя сказать, что удаление сильно повлияло на ход игры. В меньшинстве «Галатасарай» прочнее осел в обороне, но всё равно пропустил два мяча. «Сырные фермеры» атаковали очень остро, вполне могли забить и больше.

Любопытно, ведь «АЗ Алкмар» не первая команда Нидерландов по результативности, а лишь седьмая. В среднем за встречу в Эредивизии забивает 1,7 мяча. Не густо, но, с другой стороны, на последнем отрезке сезона здорово прибавила: потеряла очки всего в 3 из 10 последних матчей первенства, а также проиграла лишь одну из шести предыдущих встреч в Лиге Европы.

У «Галатасарая» показатели на внутренней арене ещё лучше, однако под вопросом легитимность результатов. Встреча 23-го тура турецкой Суперлиги ознаменовалась скандалом. Футболисты «Адана Демирспор» покинули поле до финального свистка в знак протеста из-за сомнительного пенальти в их ворота.

Тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью считает, что именно из-за спорных решений арбитров «Галатасарай» выигрывает почти каждый матч в чемпионате Турции, но терпит неудачи на международной арене. Так или иначе, теперь «львам» терять нечего. Нужно бросать все силы на то, чтобы избежать вылета из Лиги Европы.

Отыграть разницу в три мяча реально. Для забивающего в среднем 2,5 гола за матч «Галатасарая» точно. Тем более теперь, когда вернулся в состав пропустивший первую игру из-за травмы лучший бомбардир команды Виктор Осимхен. На днях он оформил дубль в выездном матче с «Ризеспором» (2:1).

Сложность только одна — важно не пропустить. «Галатасарай» часто играет открыто, но в этот раз придётся раскрываться ещё больше. «АЗ Алкмар» получит возможность для контратак. Нападающие «сырных фермеров» очень быстры. Они без труда убегали от защитников «львов» в первом матче, эффективно использовали пространство.

Напрашивается ставка на ТБ 3.5 мяча. Ответный матч должен получиться не менее насыщенным на моменты и голы, чем первый. Турецкие болельщики лучше многих своей активностью заряжают футболистов энергией и мотивируют совершить камбэк. Не исключено, что их поддержка сыграет ключевую роль и в этот раз.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.10.