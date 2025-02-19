«Спартак» — «Сибирь». Алексей Жамнов на кураже после дерби

Уже не за горами тот момент, когда регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится. Некоторые клубы уже попали в плей-офф и начали подготовку, а другие — продолжают борьбу за очки. В четверг, 20 февраля, в Москве состоится матч «Спартак» — «Сибирь». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Сибирь» 20 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.10 — менее 25% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.20. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.20. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче «Спартак» — «Сибирь». Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.46.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сибирь» (20.02.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Холодный душ в виде 1:4 от московского «Динамо», видимо, взбодрил «Спартак». После дерби столичный клуб победил нижегородское «Торпедо» со счётом 7:4, а затем взял реванш у «Динамо». Пусть не без доли везения, но выиграл в овертайме — 3:2. Как известно, очки, равно как и голы, не пахнут.

Теперь отставание от этого самого московского «Динамо» в турнирной таблице Западной конференции составляет одно очко. При этом сами красно-белые замыкают тройку лидеров. Впрочем, конкуренция здесь высокая. Идущая шестой «Северсталь» всего лишь в трёх очках позади. Стоит зазеваться — лишишься места.

Однако подопечные Алексея Жамнова, скорее всего, сумеют одержать очередную победу. Во-первых, домашняя серия продолжается. Никуда лететь и тратить силы не нужно. Во-вторых, красно-белые снова демонстрирует отличную результативность. Даже если забыть о семи шайбах с «Торпедо», в начале февраля забили пять «Локомотиву». Тоже круто!

И это ужасные новости для «Сибири», которая накануне прервала свою победную серию. Да непросто прервала, а с треском. Сначала получила 2:5 от магнитогорского «Металлурга», а затем — 0:5 от екатеринбургского «Автомобилиста». И всё это на домашнем стадионе. Теперь же ждёт перелёт в Москву, где соперник не менее силён.

В последний раз новосибирская команда на выезде получила от «Спартака» поражение со счётом 2:5. На этот раз ожидается что-то похожее. Однако благодаря щедрым букмекерам можно свободно взять лобовую победу хозяев в основное время. Коэффициент играбельный. Поднять же выигрыш можно вариантом Ф1 (-1.5). Так и поступим.

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1.5) за 2.17.