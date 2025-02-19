«Локомотив» — «Куньлунь». Игорь Никитин сам виноват

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги всё ближе и ближе к концу. Командам осталось провести порядка 10 встреч. В четверг, 20 февраля, на льду стадиона «Арена-2000» в Ярославле состоится матч «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Куньлунь» 20 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.45, что приблизительно равно 68% вероятности. Победа «Куньлуня» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 6.30 — 15% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 5.00. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.90. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче «Локомотив» — «Куньлунь». Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Куньлунь Ред Стар» Пекин (20.02.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Ярославский «Локомотив» мыслями уже в плей-офф КХЛ. А как иначе объяснить такие нестабильные результаты в последнее время? Начиная с 21 января, то есть фактически за месяц, клуб провел девять матчей. За это время он одержал всего три победы. Соперники были крепкие — из верхней части таблицы. Но не до такой же степени!

Некогда лучшая оборона лиги треснула. За эти девять встреч железнодорожники пропустили 25 шайб. То есть пропускали даже больше, чем 2,5 шайбы в среднем за игру. Таким образом, они растеряли всю свою фору в сводной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Трактора» составляет всего пять очков. А челябинцы — на ходу.

Команда Игоря Никитина в последнем матче гостила у «Салавата Юлаева» и проиграла со счётом 2:3 в овертайме. «Куньлунь», в свою очередь, уже давно сидит «дома», в Мытищах. От Мытищ до Ярославля гораздо ближе, чем от Ярославля до Уфы. А потому у ярославцев даже дома после этого неудачного выезда могут возникнуть трудности.

Пекинская команда, выступающая в КХЛ, конечно, звёзд с неба не хватает. Даже сейчас отстаёт от зоны плей-офф на девять очков. Но теоретически шансы сохраняются, а потому в предстоящей встрече она будет цепляться за результат. Тем более что накануне обыграла «Витязь». Пусть и в серии буллитов. Настроение должно быть хорошее.

Обычно «Локомотив» с запасом сильнее «Куньлуня», но ведь к этой минуте он нестабилен. Поэтому ждать большой разницы в счёте в предстоящем матче не стоит. Победа «Куньлуня» с форой (+1.5) выглядит заманчиво. Альтернативный вариант — гости забросят минимум две шайбы. Счёт в районе 3:2 в пользу хозяев тут вполне может быть.

Ставка: «Куньлунь» забросит минимум две шайбы за 1.90.