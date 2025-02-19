«Будё-Глимт» — «Твенте». Никита Хайкин ближе к 1/8 финала, чем кажется

С Лигой чемпионов всё понятно, а как там дела во втором еврокубковом турнире? В четверг, 20 февраля, на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) состоится ответный стыковой матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Твенте». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Твенте» 20 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа «Твенте» оценивается коэффициентом 3.80. Примерно такой же коэффициент эксперты выставляют на ничейный исход.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Ожидаемый счёт — 1:1.

Прогноз на ответный матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Твенте» (20.02.2025)

Первая встреча проходила в Нидерландах и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Твенте». И здесь есть несколько нюансов, на которые надо обратить внимание. Во-первых, хозяева забили победный мяч на 90+5-й минуте. Да ещё и с пенальти. По части конкретики в атаке они были лучше гостей, но логичнее смотрелся бы счёт 1:1.

Второй момент — игра голкипера «Будё-Глимт». Никита Хайкин совершил пять спасений, был полезен и фактически сохранил для своей команды шансы на евровесну. Благодаря отмене правила выездного гола норвежской команде хватит любого счёта в ответной встрече, лишь бы была нужная разница.

К слову, одержать победу «Будё-Глимт» может. И даже должен. Чемпионат Норвегии завершился ещё в декабре 2024 года, а потому клуб готовится только к играм на евроарене. Есть возможность лучше подготовиться: более детально изучить соперника и тщательнее впитать тренерские наработки.

Кроме того, команда Никиты Хайкина — тот самый персонаж, который куда опаснее и сильнее дома, нежели где-то на выезде. Это домашняя команда, другими словами. На общем этапе Лиги Европы у себя обыграла «Порту» (3:2), «Бешикташ» (2:1) и «Маккаби» Тель-Авив (3:1). В каждом случае ворота защищал россиянин.

«Твенте», в свою очередь, сейчас активно тратит силы на внутренней арене — в чемпионате Нидерландов. Там занимает пока шестое место и спорит за еврокубковую зону. Тонус, возможно, чуть получше, но эта борьба требует титанических эмоций и отдачи. Работать на два фронта в таких условиях очень непросто, энергозатратно.

Вместе с тем «Твенте» не очень хорош на выезде. Из девяти последних матчей выиграл лишь два: в одном случае был очень скромный соперник по Кубку Нидерландов, во втором — помогли два пенальти. Поэтому можно рискнуть и проверить лобовую победу «Будё-Глимт» в ответной встрече в Лиге Европы.

Альтернативный вариант — хозяева не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча. Ни одна, ни другая сторона не обладают такой надёжной обороной, чтобы уверенно говорить о «низовой» игре. Лишь в двух из девяти последних матчей в разных турнирах с участием «Твенте» было забито меньше трёх голов. А «Будё-Глимт» в принципе весёлый, играет сам и даёт другим.

Ставка: «Будё-Глимт» выиграет за 1.95.