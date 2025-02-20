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Спартак — Сибирь: прогнозы и ставки на матч 20 февраля, где смотреть, трансляция, какой канал, экспресс на хоккей, коэффициенты

Экспресс на КХЛ: «Локомотив» страдает, а «Спартак» доволен собой
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи КХЛ 20 февраля
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До конца регулярки осталось совсем немного.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги приближается к своему логическому завершению. Некоторые клубы уже в плей-офф, другие — продолжают борьбу. Сегодня, 20 февраля, состоится несколько матчей. Выбрали для вас самые интересные и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Куньлунь»

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Некогда лучшая оборона лиги треснула. За девять встреч «Локомотив» пропустил 25 шайб. То есть даже больше, чем 2,5 шайбы в среднем за игру. Таким образом, команда растеряла всю свою фору в сводной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Трактора» составляет всего пять очков. А челябинцы — на ходу.

Команда Игоря Никитина в последнем матче гостила у «Салавата Юлаева» и проиграла со счётом 2:3 в овертайме. «Куньлунь», в свою очередь, уже давно сидит «дома», в Мытищах. От Мытищ до Ярославля гораздо ближе, чем от Ярославля до Уфы. А потому у ярославцев даже дома после этого неудачного выезда могут возникнуть трудности.

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Обычно «Локомотив» с запасом сильнее «Куньлуня», но ведь к этой минуте он нестабилен. Поэтому ждать большой разницы в счёте в предстоящем матче не стоит. Пекинская команда, выступающая в КХЛ, конечно, звёзд с неба не хватает. Отстаёт от зоны плей-офф на девять очков. Но теоретически шансы есть, а потому в предстоящей встрече она будет цепляться за результат и забросит хотя бы две шайбы.

Прогноз на матч «Спартак» — «Сибирь»

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Холодный душ в виде 1:4 от московского «Динамо», видимо, взбодрил «Спартак». После дерби столичный клуб победил нижегородское «Торпедо» со счётом 7:4, а затем взял реванш у «Динамо». Пусть не без доли везения, но выиграл в овертайме со счётом 3:2. Как известно, очки, равно как и голы, не пахнут.

Подопечные Алексея Жамнова, скорее всего, сумеют одержать очередную победу. Во-первых, домашняя серия продолжается. Никуда лететь и тратить силы не нужно. Во-вторых, красно-белые снова демонстрируют отличную результативность. Даже если забыть о семи шайбах с «Торпедо», в начале февраля забили пять «Локомотиву». Тоже круто!

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И это ужасные новости для «Сибири», которая накануне прервала свою победную серию. Да непросто прервала, а с треском. Сначала получила 2:5 от магнитогорского «Металлурга», а затем — 0:5 от екатеринбургского «Автомобилиста». И всё это на домашнем стадионе. Теперь же ждёт перелёт в Москву, где соперник не менее силён.

Экспресс на матчи КХЛ 20 февраля

Ставка 1: «Куньлунь» забросит минимум две шайбы «Локомотиву» за 1.90.

Ставка 2: «Спартак» победит «Сибирь» с форой (-1.5) за 2.17.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.17 = 4.12.

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