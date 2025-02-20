Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 17.7: Захарян и Хайкин рвутся дальше

Сегодня, 20 февраля, мы узнаем имена тех счастливчиков, кто отправится в 1/8 финала Лиги Европы. Интриг, откровенно говоря, хватает. А чтобы было ещё интереснее, авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на главные матчи.

Прогноз на матч «Рома» — «Порту»

«Рома» очень прибавила после назначения Раньери. Беспроигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает уже девять матчей. И ничьих при этом только три: с «Миланом» (1:1), «Болоньей» (2:2) и лидирующим «Наполи» (1:1). В двух из трёх случаев очки потеряны на выезде. Солидно.

Римляне показывают превосходный командный футбол. Прекрасная скорость работы с мячом, отменная культура паса, замечательное взаимопонимание, а также эмоциональная составляющая на высоте. Первый матч показал, что во всех игровых аспектах «Рома» лучше «Порту». Она банально сильнее.

Лидеры римского клуба в прекрасной форме, и также наблюдается индивидуальный прогресс у ранее получавших мало игровой практики футболистов. «Порту», наоборот, в качестве потерял, продав в «Манчестер Сити» ведущего полузащитника Нико Гонсалеса. Что тут ещё может быть, кроме лобовой победы «Ромы»?

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Мидтьюлланн»

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Дании, у «Мидтьюлланна» не было явного преимущества. Основная угроза для «Реала Сосьедад» исходила от техничного полузащитника Араля Шимшира и со стандартов. Собственно, больше ничего и нет. Томас Томасберг использовал все имеющиеся в рукаве козыри. Избежать поражения это не помогло.

Укомплектованность состава позволяет «Мидтьюлланну» быть одной из самых сильных команд Дании, но для успехов на международной арене мощностей маловато. Слишком долго «волки» принимают решения, и далеко не всегда они оказываются правильными. Много брака, мало проникающих передач. В общем, не хватает класса.

«Реалу Сосьедад» достаточно не проиграть в ответной встрече, для того чтобы пройти в 1/8 финала. Подойдёт даже 0:0. Это значительно упрощает жизнь Иманолу Альгуасилю. В среднем за встречу его подопечные пропускают меньше одного мяча. Спокойно могут и засушить матч. Хорошим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 2.5 мяча. Даже можно попробовать выпустить Захаряна, который потихоньку восстановился.

Прогноз на матч «Галатасарай» — «АЗ Алкмар»

Первая встреча сложилась весьма удачно для «АЗ Алкмар», нидерландцы выиграли со счётом 4:1. Нельзя сказать, что удаление сильно повлияло на ход игры. В меньшинстве «Галатасарай» прочнее осел в обороне, но всё равно пропустил два мяча. «Сырные фермеры» атаковали очень остро, вполне могли забить и больше.

Отыграть разницу в три мяча реально. Для забивающего в среднем 2,5 гола за матч «Галатасарая» точно. Тем более теперь, когда вернулся в состав пропустивший первую игру из-за травмы лучший бомбардир команды Виктор Осимхен. На днях он оформил дубль в выездном матче с «Ризеспором» (2:1).

Сложность только одна — важно не пропустить. «Галатасарай» часто играет открыто, но в этот раз придётся раскрываться ещё больше. «АЗ Алкмар» получит возможность для контратак. Напрашивается ставка на ТБ 3.5 мяча. Ответный матч должен получиться не менее насыщенным на моменты и голы, чем первый.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Твенте»

Первая встреча проходила в Нидерландах и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Твенте». И здесь есть несколько нюансов, на которые надо обратить внимание. Во-первых, хозяева забили победный мяч на 90+5-й минуте. Да ещё и с пенальти. По части конкретики в атаке они были лучше гостей, но логичнее смотрелся бы счёт 1:1.

Второй момент — игра голкипера «Будё-Глимт». Никита Хайкин совершил пять спасений, был полезен и фактически сохранил для своей команды шансы на евровесну. Благодаря отмене правила выездного гола норвежской команде хватит любого победного счёта в ответной встрече, лишь бы была нужная разница.

К слову, одержать победу «Будё-Глимт» может. И даже должен. «Твенте» сейчас активно тратит силы на внутренней арене. Вместе с тем не очень хорош на выезде. Поэтому можно рискнуть и проверить «хозяева не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча«. Ни одна, ни другая сторона не обладают такой надёжной обороной, чтобы уверенно говорить о низовой игре.

Экспресс на матчи Лиги Европы 20 февраля

Ставка 1: победа «Ромы» в матче с «Порту» за 1.77.

Ставка 2: «Реал Сосьедад» не проиграет «Мидтьюлланну» и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

Ставка 3: тотал больше 3.5 мяча в матче «Галатасарай» — «АЗ Алкмар» за 2.10.

Ставка 4: «Будё-Глимт» не проиграет «Твенте» и тотал больше 2.5 мяча за 2.17.

Общий коэффициент: 1.77 х 2.20 х 2.10 х 2.17 = 17.7.