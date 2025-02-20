США — Канада. Шоу имени Кросби и Макдэвида отменяется

21 февраля состоится финал Турнира четырёх наций, в котором сыграют сборные США и Канады. Встреча пройдёт на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, США. Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч Турнира четырёх наций США — Канада 21 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу США в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, в то время как на выигрыш Канады коэффициент составляет 2.45. Шансы сопоставимы. Поставить же на ничью по итогам 60 минут можно за 5.10.

Вместе с тем аналитики ожидают, что матч США — Канада получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.75, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.47. Если обе команды забьют в третьем периоде, сыграет коэффициент 2.55. Поставить на то, что будет буллит в основное время, можно за 11.0.

Прогноз на матч финала Турнира четырёх наций США — Канада (21.02.2025)

Турнир четырёх наций . Финал Турнир четырёх наций . Финал 21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК США Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

На групповом этапе турнира сборная США обыграла Канаду со счётом 3:1. Начало встречи получилось ярким. Сразу несколько драк, обмен заброшенными шайбами, отменная скорость игры. Однако, завладев преимуществом в счёте, американцы взяли в работу строго оборонительную тактику, и в ход пошёл талант самого надёжного голкипера НХЛ — Коннора Хеллебайка. В итоге он совершил 25 сейвов.

Встреча со Швецией уже ничего не решала, поэтому Майк Салливан поберёг силы Хеллебайка на финал Турнира четырёх наций. Выпустил Джейка Эттингера. А вот отсутствие Остона Мэттьюса, Мэттью Ткачука и Чарли Макэвоя, а также ранняя замена Брэди Ткачука в игре со шведами связаны не с ротацией состава. Травмы.

Впрочем, одна замена уже есть, и её даже можно назвать усилением. Речь о Куинне Хьюзе, который изначально должен был выступить на Турнире четырёх наций. Он оправился от повреждения и готов помочь национальной команде. Также Салливан считает, что Мэттьюс и братья Ткачук могут успеть восстановиться и сыграть в финале. Всё не так уж плохо. Для США. Не для Канады.

На групповом этапе «кленовые листья» уступили, даже несмотря на громкий шум родных трибун. Оформивший хет-трик из результативных передач в игре со Швецией Сидни Кросби, а также обладатель «Харт Трофи» Натан Маккиннон не смогли доставить серьёзных неприятностей сборной США. Лишь Коннор Макдэвид забил, но только один гол.

Подбор полевых игроков в сборной Канады великолепен. Звезда на звезде и звездой погоняет. Как многие и опасались, подводит вратарская позиция. И, между прочим, в отличие от Коннора Хеллебайка, Джордан Биннингтон совсем не отдохнул перед финалом. Отыграл во всех трёх встречах группового этапа и пропустил восемь шайб.

Теперь соперники сойдутся в Бостоне. У американцев будет солидное преимущество в виде поддержки родных трибун. Заключить пари на их итоговую победу можно с коэффициентом 1.90. Вполне вероятно, сборная США снова начнёт ярко и выйдет вперёд, а затем «высушит» игру. Если тактика рабочая, почему бы ей не воспользоваться?

Также можно проверить ТМ 5.5 шайбы. Возможное отсутствие лидеров атаки США, а также надёжность Хеллебайка располагают к тому, что финал не получится результативнее встречи на групповом этапе. Кому что нравится. Хотя последний вариант выглядит привлекательнее. Кто знает, может быть, канадцы покажут принципиально другой хоккей и смогут подобрать ключ к победе. От них можно ждать чего угодно.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.