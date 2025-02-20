«Лестер» — «Брентфорд». Ставка с коэффициентом 6.00

Со стыковыми матчами Лиги чемпионов покончено, приближаются выходные. Это значит, что пора возвращаться на внутреннюю арену. В пятницу, 21 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестер состоится матч «Лестер» — «Брентфорд», который откроет программу 26-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Брентфорд» 21 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Брентфорда» предлагается с коэффициентом 2.06, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа «Лестера» оценивается в 3.60. Примерно такие же шансы увидеть ничейный исход.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в матче «Лестер» — «Брентфорд». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51. Но самый вероятный счёт в линии — 1:1.

Прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Брентфорд» (21.02.2025)

На самом деле, этот матч кажется достаточно простым для составления прогноза. Раньше, в первой части сезона, «Брентфорд» показывал во всех смыслах сумасшедшие результаты на домашнем стадионе. Добыл кучу побед. На этом багаже до сих пор держится в топ-6 АПЛ по количеству набранных на своём поле очков.

Однако в последнее время крен сместился в противоположную сторону. «Брентфорд» выиграл три предыдущих выездных матча из четырёх в чемпионате Англии и не потерпел при этом ни одного поражения на данном отрезке. В то же время за пять домашних встреч ему удалось набрать всего одно очко. Какая-то карта реверса из «Уно».

Впрочем, это только на руку перед предстоящим матчем. Дело в том, что назначение Руда ван Нистелроя на пост главного тренера «Лестера» не дало эффекта, и клуб продолжает проигрывать. Более того, он опустился на 19-е место в турнирной таблице, прямиком в зону вылета. Шансы спастись есть, но не с такой игрой.

«Лисы» уступили в 10 из 12 прошлых встреч в разных турниках с соперниками разного ранга. 70% этих поражений были всухую. И это именно то, что необходимо «Брентфорду». Ведь «Брентфорд» в четырёх последних выездных матчах пропустил всего один мяч. При таких раскладах даже его обыкновенная победа смотрится логично и уместно.

Можно рискнуть и пойти дальше. На победу «Брентфорда» через тотал меньше 2.5 мяча дают мощный коэффициент 6.00. Обычно в очных встречах соперники дают другу другу волю, забивают много. Однако это не тот случай, учитывая надёжную оборону гостей и недостатки атаки хозяев. Ждём 2:0 в пользу приезжих. Если же не хотите рисковать, берите простой ТМ 2.5 мяча.

Ставка: «Брентфорд» победит «Лестер» и тотал меньше 2.5 мяча за 6.00.