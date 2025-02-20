«Лечче» — «Удинезе». Бийол и Санчес останутся в десятке

21 февраля в матче 26-го тура итальянской Серии А «Лечче» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Этторе Джардиньеро» в Лечче. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Лечче» — «Удинезе» 21 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Удинезе» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет приблизительно 37% вероятности. Победа «Лечче» оценивается коэффициентом 3.00 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20, что составляет примерно 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лечче» — «Удинезе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч 26-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Удинезе» (21.02.2025)

Мотивированный борьбой за выживание «Лечче» проиграл только 5 из 14 предыдущих матчей чемпионата Италии. Поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице первенства. Весьма неплохо, но отрыв от располагающейся в зоне вылета «Пармы» не очень-то большой — пять очков.

Почему же так мало? Во-первых, конкуренция высокая. Во-вторых, за этот отрезок жёлто-красные одержали только четыре победы. Причём обыграли четыре последние команды Серии А. Согласитесь, в таком ключе результаты кажутся куда менее привлекательными.

От «Лечче» можно ждать сенсаций, но сильно рассчитывать на это не стоит. Для «Удинезе» это вполне удобный соперник. Жёлто-красные выиграли всего лишь две из девяти последних очных встреч, и ничьих только две. В обоих случаях не без везения. Помогли пенальти в ворота «маленьких зебр».

Даже несмотря на то что встреча пройдёт в Лечче, шансы обыграть «Удинезе» совсем невелики. «Маленькие зебры» набрали хороший ход. Если не сказать отличный. Проиграли только два из девяти предыдущих матчей в Серии А. Уступили «Комо» (1:4) и «Роме» (1:2), которая раскрепостилась после назначения Клаудио Раньери.

Тоже многовато мирных исходов, но соперники были не из робких. «Удинезе» отобрал очки у претендентов на скудетто — «Аталанты» (0:0) и «Наполи» (1:1), а также у выдавшего семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии «Торино» (2:2). К тому же встреча с лидирующими «партенопейцами» проходила в Неаполе.

«Удинезе» расположился на вполне комфортном 10-м месте в турнирной таблице первенства. Приложили к этому руку Алексис Санчес и экс-защитник ЦСКА Яка Бийол. Последний внёс больший вклад. Словенский защитник является одним из ключевых игроков. Чилиец же, зажигавший когда-то за лондонский «Арсенал», чаще всего появляется на поле в концовке, а иногда вообще остаётся в запасе.

В игре с «Лечче» Санчес вряд ли проведёт на скамейке запасных все 90 минут. Пусть с возрастом он и растерял бо́льшую часть навыков, но команду воодушевляет одно его пребывание на поле. Несмотря на то что у жёлто-красных турнирной мотивации больше, хорошим вариантом для ставки видится Х2 + ТМ 3.5 мяча.

У «Лечче» априори очень низкая результативность (худшая в лиге). Плюс «маленькие зебры» прагматичны на выезде (в среднем забивают 1,2 мяча за игру). Ни в одной из 10 последних очных встреч соперники на двоих не забили больше трёх мячей. Не похоже, что в этот раз будет исключение из правил.

Ставка: «Удинезе» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.