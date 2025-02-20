«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». В футболе нет места сантиментам

Мойесу надо решать свои проблемы, а не сочувствовать Амориму.

22 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск. Главный судья — Эндрю Мэдли.

Коэффициенты на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 22 февраля 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Эвертона» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет около 37% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.00 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20, что составляет около 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (22.02.2025)

Говорят, что два раза в одну и ту же реку не входят, но Дэвид Мойес вернулся в «Эвертон» весьма удачно. В предыдущих пяти встречах АПЛ подопечные шотландского спекиалиста победили «Тоттенхэм» (3:2), «Брайтон» (1:0), «Лестер» (4:0) и «Кристал Пэлас» (2:1), а также сыграли вничью в дерби с лидирующим «Ливерпулем» (2:2).

«Ириски» обошли «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ впервые с 2018 года. И вряд ли остановятся на достигнутом. У «Эвертона» появился ряд новых лидеров, в числе которых ранее получавший мало игрового времени Бету. Он забил в каждом из трёх последних матчей первенства.

Наведя также порядок в обороне, Дэвид Мойес заметно уменьшил нагрузку на Джордана Пикфорда. Наконец-то старания голкипера сборной Англии перестали пропадать даром. Как и прежде, он радует отменными спасениями, но уже не так часто. Зато пропускает реже.

Неудивительно, что Мойес быстро сориентировался после возвращения в «Эвертон». Суммарно он возглавляет клубы АПЛ уже более 20 лет. Помнится, и «Манчестер Юнайтед» доводилось руководить. Правда, опыт был неудачным. Для Рубен Аморима тоже вряд ли будет успешным. Португалец первый год работает в клубе. И, возможно, последний.

Уступив во встрече предыдущего тура чемпионата Англии ослабленному огромным количеством травм «Тоттенхэму» (0:1), «красные дьяволы» установили антирекорд: потерпели наибольшее количество поражений за 42 года. Раз уж окунаемся в прошлое, стоит отметить, что по итогам того сезона они вылетели из элитного дивизиона страны.

Если продолжать в том же духе, то и по итогам текущего отправятся в Чемпионшип. Манкунианцы проиграли 8 из 12 последних матчей в АПЛ. И чем дальше, тем хуже. Тактика Рубена Аморима не работает. Бо́льшая часть футболистов не принимает идеи португальского специалиста.

Раздробленность, далеко не лучшая атмосфера в раздевалке, отсутствие дисциплины — и это только часть проблем «красных дьяволов». «Эвертону» остаётся лишь воспользоваться царящим в «Манчестер Юнайтед» хаосом и добыть важные очки. Поддержка болельщиков в этом поможет. Проверяем лобовую победу хозяев.

Ставка: победа «Эвертона» за 2.65.