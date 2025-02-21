«Лас-Пальмас» — «Барселона». Флик и Левандовски обойдут эти грабли

22 февраля в матче 25-го тура испанской Примеры встретятся «Лас-Пальмас» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Барселона» 22 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.28, что составляет приблизительно 78% вероятности. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 10.5 — в районе 9%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.90, что составляет около 13%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Лас-Пальмас» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Барселона» (22.02.2025)

В первом круге «Барселона» потерпела на своём поле поражение со счётом 1:2. Сенсацией это можно назвать, но не шибко громкой. «Лас-Пальмас» был на подъёме, играл с воодушевлением. И сине-гранатовые показали явно не лучший футбол из-за большого количества кадровых потерь.

Эмоциональный подъём «Лас-Пальмаса», вызванный сменой главного тренера, быстро закончился. Наступил упадок: пять поражений и одна ничья. Примечательно, что в каждой игре получалось забить. Заметно улучшилась игра в атаке, но оборона стала проваливаться значительно чаще. Сколько-то времени потребуется на то, чтобы обрести баланс.

Это удача для «Барселоны». У неё лучшая результативность в лиге, однако не всем получается забивать много. Игры с внимательно обороняющимися соперниками даются каталонцам тяжело. Это заметно даже на последнем отрезке, хотя складывается он весьма благополучно.

Выиграв четыре предыдущих матча Примеры, подопечные Ханс-Дитера Флика поднялись на первое место. Кроме того, вышли в полуфинал Кубка Испании, крупно победив «Валенсию» (5:0). Большие трудности на своём поле возникли с «Алавесом» (1:0) и «Райо Вальекано» (1:0). В обоих случаях зарешал Роберт Левандовски.

Игра с «Райо Вальекано» стала для него первой после продления контракта с «Барселоной» ещё на один год. Подал отличный пример молодёжи — не расслабился. Лучший бомбардир в истории сборной Польши проводит замечательный сезон. Во всех турнирах в составе каталонского клуба забил уже 32 мяча и отдал три результативные передачи.

Как ни странно, на выезде каталонцы забивают больше, чем дома (в среднем за встречу в гостях в Примере 2,7 гола). И пропускают почти в два раза чаще. Заключить пари на П2 + ТБ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.14. Чемпионская гонка становится всё интереснее. У каталонцев столько же очков, сколько у «Реала», и лишь на одно больше, чем у «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 мяча за 2.14.