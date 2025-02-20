Миранчук не Месси, но конкуренцию составит. Чего ждать от нового сезона МЛС

В ночь на 23 февраля стартует очередной, уже 30-й сезон МЛС. В этом году за североамериканской лигой наверняка будет следить и множество российских поклонников футбола, ведь в «Атланте Юнайтед» продолжает свои выступления Алексей Миранчук. Есть ли у него шансы стать чемпионом? А лучшим бомбардиром? Изучаем прогнозы букмекеров на предстоящий сезон.

Что такое МЛС и какие у неё правила

МЛС — профессиональная лига, объединяющая 30 клубов из США и Канады. Формат, в котором проходят соревнования, отличается от традиционных формул, к которым мы привыкли. Зато он схож с другими профессиональными североамериканскими лигами — теми же НХЛ и НБА.

Во-первых, МЛС — закрытая лига, из неё никто не вылетает, и никто в неё не входит по спортивному принципу. Новые клубы появляются благодаря расширению лиги. Так, в этом сезоне в МЛС дебютирует «Сан-Диего».

Команды разделены на две конференции — Восточную и Западную. В регулярном сезоне каждый клуб сыграет по 34 матча — 17 дома и 17 на выезде. Но чемпионство разыгрывается в плей-офф. В финальный этап сезона автоматически попадают по семь лучших команд из каждой конференции, а последнее место в стыковых матчах оспаривают клубы, занявшие в регулярке восьмую и девятую строчки.

Кто фаворит сезона

В минувшем сезоне чемпионом стал «Лос-Анджелес Гэлакси». Для этой команды победа стала уже шестой в истории. Из известных всем имён в этой команде Марко Ройс и Рики Пуч. Букмекеры высоко оценивают шансы взять титул снова, на «Гэлакси» можно сделать ставку за 9.00.

В финале клуб из Лос-Анджелеса обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз». Эта команда для нас не чужая, ведь её возглавляет экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц. Здесь можно увидеть в составе Эмиля Форсберга и Эрика Максима Шупо-Мотинга, а её шансы на победу в новом сезоне оценили в 15.00.

Но не действующий чемпион и не финалист — фавориты сезона. Кто же? Конечно же, «Интер Майами», ведомый Лионелем Месси. На его команду можно сделать ставку за 4.50. В прошлом году эта команда вылетела в первом же раунде плей-офф, и не от кого-нибудь, а от команды Алексея Миранчука — «Атланты». Но сейчас Месси и компанию (а здесь ещё и Серхио Бускетс с Жорди Альбой в составе) считают главными претендентами на чемпионство. Поставить на эту команду можно за 4.50.

Кто ещё в претендентах? Коэффициентом 6.50 оценили шансы «Лос-Анджелеса», где играют Уго Льорис и Оливье Жиру. За 10.00 можно сделать ставку на «Коламбус Крю», а за 11.00 — на «Цинциннати». Шансы остальных клубов начинаются с отметки в 20.00.

А что же Миранчук и его «Атланта»? Эту команду аналитики котируют примерно в середине списка, на чемпионство «Юнайтед» можно сделать ставку за 40.00. В прошлом сезоне команда попала в плей-офф через стыковой матч, а затем выбила из борьбы «Интер Майами», но во втором раунде уступила «Орландо Сити».

Месси — лучший бомбардир?

Кроме того, букмекерские конторы предлагают поставить на лучшего бомбардира сезона МЛС. Ожидаемо здесь лидирует Лионель Месси, его шансы оценили в 3.70. В способностях Лео сомнений нет, лишь бы обошлось без травм.

За 7.00 можно поставить на одноклубника Месси Луиса Суареса. Да, уругваец тоже в «Интер Майами». Ему уже 38, но голевое чутьё он не растерял. Третьим в списке идёт Дени Буанга. На габонского нападающего «Лос-Анджелеса» можно сделать ставку с котировкой 11.00.

Вероятность успеха Кристиана Бентеке из «Ди-Си Юнайтед» оценили в 13.00. Заключить пари на то, что лучшим снайпером станет одноклубник Миранчука ивуариец Эммануэль Латте Лат, можно за 17.00. А вот на самого Алексея букмекеры даже не предлагают котировку. Видимо, предполагая, что россиянин сосредоточится на конструировании атак. Что ж, неплохая возможность доказать, что и бомбардирские навыки наш полузащитник не растерял.