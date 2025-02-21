Экспресс на футбол с коэффициентом 19.2: готовимся к выходным

В эту пятницу матчей мало, но неплохие варианты для ставок есть.

Стыковые матчи еврокубков позади, пришла пора снова вернуться на внутреннюю арену. Самые интересные события состоятся на выходных, но сегодня, в пятницу, тоже есть интересные варианты для ставок. Особенно если взять экспресс от «Чемпионата» на 21 февраля.

Прогноз на матч «Лестер» — «Брентфорд»

«Брентфорд» выиграл три предыдущих выездных матча из четырёх в чемпионате Англии и не потерпел при этом ни одного поражения. Кроме того, на данном отрезке клуб пропустил всего один мяч. Собственно, это первый крючок для выбора итоговой ставки.

Дело в том, что назначение Руда ван Нистелроя на пост главного тренера «Лестера» не дало эффекта, и клуб продолжает проигрывать. Более того, он опустился на 19-е место, прямиком в зону вылета. Шансы спастись есть, но не с такой игрой. «Лисы» уступили в 10 из 12 прошлых встреч в разных турнирах соперникам разного уровня.

Примечательно, что 70% этих поражений были всухую. И это именно то, что необходимо «Брентфорду». Даже его обыкновенная победа смотрится логично и уместно. Можно рискнуть и пойти дальше. На победу «Брентфорда» через тотал меньше 2.5 мяча дают мощный коэффициент 6.00.

Прогноз на матч «Лечче» — «Удинезе»

От «Лечче» можно ждать сенсаций, но сильно рассчитывать на это не стоит. Для «Удинезе» это вполне удобный соперник. Жёлто-красные выиграли всего лишь две из девяти последних очных встреч, и ничьих только две. В обоих случаях не без везения. Помогли пенальти в ворота «маленьких зебр».

Даже несмотря на то что встреча пройдёт в Лечче, шансы обыграть «Удинезе» совсем невелики. «Маленькие зебры» набрали хороший ход. Если не сказать отличный. Проиграли только в двух из девяти предыдущих матчей в Серии А. Уступили «Комо» (1:4) и «Роме» (1:2), которая раскрепостилась после назначения Клаудио Раньери.

Несмотря на то что у жёлто-красных турнирной мотивации больше, хорошим вариантом для ставки видится Х2 + ТМ 3.5 мяча. У «Лечче» априори очень низкая результативность (худшая в лиге). Плюс «маленькие зебры» прагматичны на выезде (в среднем забивают 1,2 мяча за игру). Ни в одной из 10 последних очных встреч соперники на двоих не забили больше трёх мячей. Не похоже, что в этот раз будет исключение.

Прогноз на матч «Сельта» — «Осасуна»

Если так рассуждать в целом, то «Осасуна», конечно, сильнее. Скорее всего, она как минимум не проиграет в предстоящем матче, поскольку чуть выше находится в турнирной таблице и выступает более надёжно. Куда реже проигрывает. Однако в гостях у «Сельты» её могут ожидать трудности. Возможно, даже проблемы.

«Сельта» забила в каждом из своих последних девяти матчей в разных турнирах и с соперниками разного ранга. Получили своё даже, казалось бы, неприступные мадридский «Атлетико» (1:1), мадридский «Реал» (2:5 д. вр.) и «Атлетик» из Бильбао (1:2). Побед мало, но бой команда даёт исправно.

Вместе с тем «Сельта» ещё и считается домашней командой. Гораздо больше очков набрала на родном стадионе, гораздо больше мячей забила. Вся проблема заключается как раз в том, что «Осасуна» — такая же. Именно поэтому логично ждать голы в обе стороны, а не только со стороны гостей.

Экспресс на матчи 21 февраля

Ставка 1: «Брентфорд» победит «Лестер» и тотал меньше 2.5 мяча за 6.00.

Ставка 2: «Удинезе» не проиграет «Лечче» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

Ставка 3: обе забьют в матче «Сельта» — «Осасуна» за 1.83.

Общий коэффициент: 6.00 х 1.75 х 1.83 = 19.2.