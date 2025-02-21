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Питтсбург — Вашингтон: прогноз на матч НХЛ 22 февраля 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько, рекорд Гретцки

«Питтсбург» — «Вашингтон». Перезагрузка завершена. Овечкин, за дело!
Михаил Коробов
«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ
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С новыми силами и эмоциями бить рекорд Уэйна Гретцки.

22 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Первое вбрасывание запланировано на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 22 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Питтсбурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.00 (25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Питтсбург» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.04, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.78. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (22.02.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Всего через несколько дней после Турнира четырёх наций возобновляется регулярный чемпионат НХЛ. Интересно, что ни одного хоккеиста «Вашингтона» не было вызвано в расположение национальных команд. Казалось бы, «столичные» с внушительным отрывом возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Почему тогда нет? А впрочем, им же лучше.

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Хоккеисты получили возможность перевести дух и провести время с семьями. Эмоциональная перезагрузка точно не будет лишней. Спенсер Карбери считает, что команде необходимо отвлечься, перезагрузиться морально и физически. Главное, чтобы длительный простой не отразился на тонусе.

Впрочем, после рождественского перерыва «Вашингтон» вернулся на лёд эффектно: на выезде обыграл «Торонто» (5:2). До разгрома дело довёл Александр Овечкин. Профессионал с большой буквы. Капитану «столичных» уже 39 лет, а он на пике формы и даёт фору молодым.

В 39 встречах Овечкин записал на свой счёт 17 результативных передач и забросил 26 шайб. Такими темпами россиянин побьёт рекорд Уэйна Гретцки уже в этом сезоне. Для того чтобы повторить достижение осталось забить всего 15 голов. Отдохнувший, с новым зарядом энергии и эмоций, он принимается за дело.

А вот у принципиального соперника Александра Овечкина на протяжении многих лет — Сидни Кросби — времени перевести дух не было. Так же, как и у Эрика Карлссона. Они отправились в расположение национальных команд на Турнир четырёх наций. Выступили лидеры «Питтсбурга» здорово, порадовали результативностью, но сил оставили ой как немало.

И более того, Майку Салливану было не до подготовки клуба к возобновлению регулярного чемпионата. Все мысли и время занимал финал Турнира четырёх наций с Канадой. А ведь на перерыв «пингвины» ушли далеко не в таком хорошем настроении, как «столичные». С куда большим количеством проблем, если быть точным.

Поединок состоится 22 февраля
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Как бы ни старался Евгений Малкин, шансы «Питтсбурга» добыть путёвку в плей-офф стремятся к нулю. Проиграв в основное время 8 из 14 предыдущих матчей, подопечные Салливана спустились на предпоследнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Скорее всего, и в этот раз потерпят поражение по итогам 60 минут.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.23.

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