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Лилль — Монако, прогноз на матч Лиги 1 22 февраля 2025 года, где смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало, результат

«Лилль» — «Монако». Эх, если бы Головин был доступен
Михаил Коробов
«Лилль» — «Монако»: прогноз на матч Лиги 1
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Расклад был бы иной.

22 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Франции, в котором «Лилль» примет «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Декатлон Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Главный судья — Бенуа Бастьен.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Лилль» — «Монако» 22 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лилля» предлагается с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 45% вероятности. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 3.30 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет примерно 25%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лилль» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Лилль» — «Монако» (22.02.2025)

Франция — Лига 1 . 23-й тур
22 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» выше, опережает «Лилль» на два очка. Однако это только потому, что у «Лилля» много ничьих. Зато «доги» потерпели в первенстве на два поражения меньше и ещё вышли сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Монегаски же покинули самый престижный клубный турнир.

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Красно-белые уступили по сумме двух матчей «Бенфике». Ответная встреча ознаменовалась ничьей 3:3, хотя монегаски на такой результат не наиграли. Первый и третий голы забили благодаря ошибкам голкипера соперника Анатолия Трубина. Второй получился действительно классным. Эффектная комбинационная атака и отличное завершение.

Вполне вероятно, чего-то подобного было бы больше, не попади Александр Головин в лазарет. Встречу с «Лиллем» он также пропустит из-за повреждения. Ади Хюттер не просто лишился капитана. Без универсальности, креатива, созидания и техники хавбека команда выиграла всего пять матчей в этом сезоне.

Впрочем, переоценивать важность Головина тоже не стоит. «Монако» в целом проводит далеко не лучший сезон. Выиграл лишь 6 из 15 предыдущих матчей Лиги 1. Просто без российского полузащитника всё ещё хуже. Меньше и качества в центре поля, и остроты в заключительной фазе атак.

«Лилль» подходит к встрече с большим запасом сил и в куда более позитивном настроении. Во-первых, не пришлось тратить энергию на игры первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Во-вторых, получилось реабилитироваться после сенсационного поражения от «Гавра» (1:2). Обыграли на выезде «Ренн» (2:0). Пусть не без труда, помогло удаление, но уверенности победа точно придаст.

Как ни странно, у «Лилля» больше проблем возникает с аутсайдерами. Ко встречам с клубами из верхней части турнирной таблицы первенства Бруно Женезио лучше подготавливает подопечных как ментально, так и тактически. Взять П1 можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

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«Доги» выиграли три из четырёх последних очных встреч, проходивших в Лилле. Дома очень редко теряют очки. Суммарно в Лиге чемпионов и чемпионате Франции в этом сезоне потерпели всего два поражения и четыре раза сыграли вничью. Вот что значит вдохновение от поддержки родных болельщиков.

Ставка: победа «Лилля» за 2.20.

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